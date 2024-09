Jorge Macri pidió al Congreso la Ley de Reiterancia:"¿Cuántas veces hay que detener a un delincuente para que quede preso?"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, volvió a exigir al Congreso la sanción de la Ley de Reiterancia durante una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por las autoridades del área de seguridad e informaron sobre la detención de una banda integrada por ocho delincuentes.y a darle seguridad a los vecinos. Tenemos una postura muy clara sobre el cumplimiento de la ley, pero se hace difícil cuando", sostuvo el alcalde porteño.La Ley de Reiterancia establece que los delincuentes que vuelven a cometer delitos deben esperar el juicio en situación de detenidos y no en libertad. "Hace pocos días, volvimos a detener a un delincuente al que habíamos detenido 28 veces. Mi pregunta es para quienes los liberan:”, reclamó.Esta mañana el Jefe de Gobierno, junto al ministro de Seguridad,, al secretario de Seguridad,, y al Jefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Kisch, anunció quey se detuvo a ocho delincuentes. Fue desbaratada tras cinco meses de investigación y más de 20 allanamientos. Durante los operativos se secuestraron armas y municiones, además de 50 celulares, 11 autos y camionetas de alta gama, joyas y dinero.“Estamos discutiendo el modelo de sociedad en el que queremos vivir y en eso vamos a ser inflexibles.Hay algunos tipos de delitos que no han sido transferidos a la Ciudad todavía y que requieren una norma nacional. Así que nuestro pedido al Congreso es una ley que tiene estado parlamentario y que puede ser aprobada", sostuvo el titular del ejecutivo de la CABA.Al mismo tiempo, consideró que "esa lógica de detener a una persona 28 veces y la dejen en libertad se tiene que terminar, no podemos seguir conviviendo con ese esquema”.Para concluir, Macri valoró el acuerdo con el Gobierno nacional para deportar a los delincuentes que llegan desde el extranjero: “Firmamos junto al Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete de Nación un trámite exprés mucho más ordenado para la expulsión de los delincuentes extranjeros. Todos los que quieran venir a hacer grande este país y a trabajar son bienvenidos, siempre ha sido así, pero. Los vamos a deportar de manera rápida, ya que no tenemos por qué hacernos cargo de cuidarlos, protegerlos y de tenerlos detenidos”.