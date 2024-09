Guillermo Francos defendió la gestión de Milei: "Empezamos a construir una base de una nueva Argentina"

El jefe de Gabinete,, brindó su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, donde tuvo que responder más de 2000 preguntas por parte de los legisladores. "Bajo el liderazgo del presidente Milei estamos llevando adelante transformaciones radicales, que encausarán al país en la senda de crecimiento y desarrollo que abandonamos hace tanto tiempo", destacó.En su discurso, el líder de los ministros se expresó sobre la reducción de precios de alquileres, eliminación de trámites, recorte del gasto público, desregulaciones comerciales y flexibilizaciones en mecanismos de pago. En ese marco, sintetizó que las decisiones del actual Gobierno "ponen en marcha una expectativa distinta para la actividad económica".y establecer los cimientos para el crecimiento y la estabilidad", consideró.Además, apuntó contra la gestión económica anterior al señalar que "hubo un Estado elefantiásico, ineficiente y corrupto, que prestaba servicios de muy mala calidad a la ciudadanía" y afirmó que la llegada de Javier Milei revirtió ese rumbo: "Empezamos a construir una base de una nueva Argentina; un país con libertad, sin inflación, sin déficit, con un Estado chico con menos impuestos, con estabilidad y sin inseguridad".En esa línea, valoró "la sanción de lafue un enorme hito en esta gestión" al considerar que es "un instrumento que pone en marcha una expectativa distinta para la actividad económica, más allá de los logros que el Gobierno está obteniendo". "", añadió.Asimismo, enumeró las leyes que presentó el oficialismo: "Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, Ley de Regularización de Tenedores de Armas de Fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada". Y comparó esos proyectos con "el nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle".Francos también hablo de la conformación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): "Nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada [...]. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos". Sin embargo, los decretos no se envían al Poder Legislativo y no existió discusión previa de los fondos para el financiamiento.QUÉ DIJO FRANCOS DE LOS JUBILADOS Y LA EDUCACIÓNDurante su alocución,que iba a aumentar las jubilaciones: "La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable porque se establecen gastos exorbitantes". En ese sentido, señaló que el sistema jubilatorio aprobado por decreto por Javier Milei" y pidió "evitar las ilusiones de mejoras sin fundamento".Respecto a la educación, el jefe de Gabinete señaló que "los resultados de las pruebas PISA demuestran que". Y valoró el lanzamiento del "Plan Nacional de Alfabetización, una deuda histórica de nuestro país, que no ha podido garantizar hasta el momento un sistema educativo que le permita a los jóvenes desarrollar su vida en libertad".En ese sentido, destacó "la declaración de la educación como servicio esencial, que ya tiene media sanción en esta Cámara. Con esta iniciativa, aseguramos que las escuelas se mantengan abiertas pese a cualquier intento de paro gremial y garantizamos 180 días de clases en todo el país". La medida impide medidas de fuerzas en medio de un contexto de reclamos paritarios de los sindicatos docentes.Sobre políticas universitarias, se refirió a la intervención policial de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, sugiriendo la malversación de fondos públicos, y luego señaló que "la UBA no rindió fondos por el 80% de los recursos utilizados en el 2015". "", dijo en medio del debate por la sanción de un refuerzo presupuestario en el Senado.