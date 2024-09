Denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández: declara el ex médico presidencial

En una nueva ronda de declaraciones por la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, se espera que el ex médico presidencial Federico Saavedra se presente en Comodoro Py en calidad de testigo.Se tratará de una jornada agitada para la causa: en primer término, el fiscal federal Ramiro González convocó para este jueves a las 9 a las abogadas del ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez para abrir los sobres con las declaraciones hechas ante escribano de tres testigos que fueron aportados por el ex mandatario en la causa en su contra por violencia de género.La fiscalía decidió primero abrir esos sobres, leer el contenido y escuchar los planteos de las partes para, después, decidir si cita a declarar a esas personas. La abogada del ex mandatario, Silvina Carreira, aportó los testimonios que permanecen en sobre cerrado en la sede de la fiscalía, en el quinto piso de los tribunales de Retiro. La defensa del ex presidente sostuvo que los nombres de los testigos identificados con letras debían permanecer reservados por cuestiones de "seguridad nacional", ya que se trata de ex trabajadores de la quinta presidencial.Una vez concluido este trámite, a las 10 comenzará la declaración como testigo del ex titular de la Unidad Médica presidencial Federico Saavedra. Carreira presentó hoy un escrito en el que hizo saber que su cliente relevó de la obligación de guardar secreto profesional al médico Saavedra solo en lo referido al objeto de la causa.El relevo está "estrictamente ceñido al objeto procesal" de la causa, según aclaro la defensa en un escrito presentado en la fiscalía de González. Por su parte, Yañez ya había relevado del secreto a Saavedra cuando declaró por Zoom en la causa. Para el 12 de septiembre, en tanto, está citada a declarar Sofía Pacchi, al momento de los hechos amiga de Yañez y una de las asistentes a su fiesta de cumpleaños en la quinta de Olivos durante la pandemia.La Fiscalía aguarda además el resultado del trámite de un exhorto a España para que declare por videoconferencia la madre de Yañez, Miriam Verdugo, quien se encuentra en ese país junto a su hija y a su nieto, el hijo del ex presidente y Yañez. En la causa se pidió también por exhorto el secuestro del teléfono celular que Yañez tiene en España, en tanto hay pendientes medidas de prueba vinculadas a ingresos y egresos de la quinta de Olivos, entre otras.Sobre el teléfono de Yañez, al librar el exhorto el juez de la causa Julián Ercolini no aceptó que la extracción de datos se hiciera en España y que lo obtenido se enviara a Argentina, sino que ese procedimiento debe llevarse a cabo en el país.Fabiola Yañez denunció violación de su intimidad tras la difusión de su historia clínicaLa ex primera dama Fabiola Yañez presentó una denuncia por violación de la intimidad luego de que se difundiera el contenido de su historia clínica, que se encontraba en un sobre cerrado dentro de los Tribunales de Comodoro Py, y pidió que se investigue quién filtró la información a los medios.Su abogada, Mariana Gallego, presentó un escrito ante la fiscalía federal de Ramiro González, quien lleva adelante la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Allí cuestionó la filtración no solo de los estudios psiquiátricos, sino también de las declaraciones de los testigos reservados."De más está señalar que la ley 26.529 y concordantes impiden la difusión de los diagnósticos médicos o la historia clínica de un paciente, pero más aún se debe resguardar cuando la aportante pide que sea declarada secreta y el juzgado así lo ordena", sostiene el texto, según reportó La Nación."Estamos en presencia de una violación de secretos y de la privacidad en los artículos 153 y 153 bis, debiendo el fiscal -lo que así se solicita- investigar si dicha filtración se produjo en la fiscalía a su cargo, o si en su defecto, la única parte que tenía el sobre cerrado, sellado y firmado, lo filtró para obstruir la investigación de esta causa", añade.Los estudios que componen la historia clínica se realizaron en el Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), cuyo titular es el diputado radical Facundo Manes. Se encuentran en sobres sellados dentro de una caja fuerte del quinto piso de Comodoro Py y solo pueden ser consultados por las partes en la propia fiscalía.Entre los próximos pasos de la investigación, el fiscal González citó a declarar al entonces médico presidencial Federico Saavedra, quien debe presentarse ante la Justicia el jueves 5 de septiembre. Ese día también se abrirán los sobres cerrados con las declaraciones del Testigo A y la Testigo G.