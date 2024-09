Mercado Libre, no libertario: Galperín invierte 10 veces más en países con gobiernos "comunistas" que en Argentina

El fundador de Mercado Libre,realizó el anuncio de inversión por parte de la empresa en el país, alegando que el Gobierno de Javier Milei prestó las condiciones para confiar en Argentina. Sin embargo, la misma empresa invirtió diez veces más dinero (por habitante), en Brasil y México, países que el sector libertario define como “comunistas”.Luego del anuncio de una inversión de US$ 75 millones en la empresa, en un anuncio realizado en la sede que la empresa tiene en el barrio porteño de Saavedra en el marco del 25to aniverversario de Mercado Libre, Galperín señaló que están ", añadió el empresario.Por su parte,expresó su gratitud al empresario:Sin embargo,De esta manera, los países gobernados por Andrés Manuel López Obrador y Lula Da Silva –respectivamente-, ambos acusados por el gobierno libertario de “comunistas” recibieron diez veces más que Argentina. Tal vez, para Marcos Galperín, las condiciones de inversión prestadas por el Gobierno libertario son “inmejorables”, pero no en comparación a los países que el Primer Mandatario y su Gobierno consideran “comunistas”.Podría decirse que es lógico que Mercado Libre invierta más en países con mayor densidad poblacional, pero este razonamiento tendría sentido si el cálculo de inversión, dividida por la cantidad de habitantes fuera directamente proporcional a la cantidad de personas, por superficie, por país.Empero, esa operación arroja que,Los números hablan por sí solos, es curioso que el presidente de Mercado Libre (no libertario), considera "inmejorables" las condiciones de inversión brindadas por el Gobierno "amigo" de Javier Milei, aunque confió diez veces más dinero en los países conducidos por líderes políticos que se ubican en las antípodas de La Libertad Avanza.