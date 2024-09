Un nuevo chat complica a Kiczka: una mujer lo acusa de abuso sexual

Un nuevo capítulo se abrió en la causa de Germán Kiczka, el diputado acusado por tenencia y distribución de material de abuso infantil. El peritaje del celular del legislador reveló una conversación que mantuvo con una mujer, quién lo amenazó con denunciarlo si le volvía "a acercar o hablar".La conversación -que data del 15 de agosto de 2020- fue descubierta por la Justicia mientras realizaba el peritaje del celular del legislador en el marco de la investigación de la causa por la tenencia y distribución de material de abuso infantil. Por el momento, continúa detenido junto a su hermano Sebastián en la Unidad Penal VIII a unos 60 kilómetros de su ciudad natal.En el chat, publicado por, la mujer manifestó: “Lo que pasó en la pileta de (…) no fue consentido, así que no te vuelvas a acercar a mí”.Ante este mensaje, el diputado provincial de Misiones se desentendió de la situación y respondió: “Queee. ¿De qué carajos estás hablando?”. “Si te me volvés a acercar o hablar, te denuncio”, sentenció la mujer, quién luego agregó: “Te perdono… No voy a decir nada. Solo quiero seguir con mi vida, así que quédate tranquilo”.El juez a cargo de la causa, Miguel Ángel Faría, tiene en su poder esta conversación, sumado a un archivo de video de una menor de 13 años el cual fue compartido por Kiczka a través de la aplicación de mensajería.