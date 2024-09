Maximiliano Pullaro cede ante el PRO y le da una nueva secretaria de Estado al partido amarillo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dio al PRO una segunda Secretaría de Estado, elevando así la representación del partido amarillo en su administración. Esta decisión llega menos de un mes después de que el ex presidente Mauricio Macri expresara su descontento por la escasa cantidad de cargos de gestión asignados al PRO en la provincia.

De acuerdo a Letra P, el nuevo nombramiento incluye a Mauricio Basso como Secretario de Coordinación de Transformación Digital. Anteriormente, Basso ocupaba el puesto de Secretario de Infraestructura en el Ministerio de Desarrollo Productivo, dirigido por el radical Gustavo Puccini. Este movimiento refuerza la presencia del PRO en el gabinete provincial, tras la queja pública de Macri sobre la falta de representación del partido.El gabinete de Pullaro se compone de once ministerios y tres secretarías, con una representación notable del radicalismo. El PRO, que había logrado el Ministerio de Trabajo a través de Roald Báscolo, no había recibido grandes aumentos en su influencia en comparación con los radicales. Este desequilibrio había generado descontento dentro del PRO, especialmente entre los sectores liderados por el exdiputado Federico Angelini y Cristian Cunha. Estos críticos, que mantienen un estrecho vínculo con Macri, han expresado su desagrado por el reparto de cargos y la percepción de que el PRO había sido marginalizado.Aunque Pullaro no confirmó si la decisión de promover a Basso sería una respuesta directa a la queja de Macri, el movimiento se interpreta como un intento de equilibrar la representación y satisfacer las demandas del PRO. Gisela Scaglia, la vicegobernadora del PRO, ha sido clave en este proceso, y la ampliación del gabinete refuerza su influencia dentro del partido y el gobierno provincial.