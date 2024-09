Milei llega hoy a Mendoza por primera vez desde la campaña en plena interna de LLA

El mandatario viajará este viernes a Mendoza por primera vez desde su asunción, para participar de la 45° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza en el hotel Sheraton de la capital. Lo hará junto a una comitiva que incluye a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros. Los funcionarios partirán a las 16:30 y se espera que arriben a las 19 a tierras mendocinas, donde serán recibidos en el aeropuerto por el gobernador Alfredo Cornejo, quien también disertará en el evento.En principio, desde la administración mendocina no confirmaron si habrá un encuentro formal entre el jefe provincial y el Presidente. "En Protocolo me informaron que solo viene al evento, pero sí vamos a mantener una pequeña reunión. No todos los días se puede hablar personalmente con un presidente”, dijo el propio Cornejo al respecto.Como la mayoría de sus pares de Juntos por el Cambio (JxC), el gobernador mendocino tejió una buena sintonía con el Gobierno nacional desde el primer momento. Sin embargo, con el paso del tiempo y al calor del ajuste sobre las arcas provinciales, se desgastó. Al día de hoy, los PRO se mantienen en tensión con la gestión libertaria y muestran los dientes en distintos frentes, incluyendo el legislativo."Va, habla y se va", sintetizaron en Casa Rosada ante la consulta del portal Ámbito respecto de la visita presidencial en la Provincia cuyana. "Solo participa del encuentro y se vuelve, no hay más que eso. Una visita relámpago", sumó una voz libertaria de la provincia. A la par, una fuente opositora dijo: "Si este congreso hubiera sido en Puerto Madero, Milei no vendría. Viene a encerrarse en un hotel para hablar con un sector de referentes del mundo financiero, no la considero una visita a Mendoza".Es que Mendoza no es solo un detalle, en Mendoza Milei cosechó el 71,4% de los votos en el balotaje frente a Sergio Massa. Por eso, en el camino a su formalización, el partido está sometido a numerosos tironeos entre los grupos que pavimentaron el incipiente andamiaje con el que LLA compitió en los comicios pasados. Ese tablero se vio sacudido semanas atrás con la renuncia de Lourdes Arrieta al bloque oficialista de la Cámara baja y su eyección al frente del partido, tras ventilar los entretelones de la visita que ella y otros legisladores realizaron a represores en el Penal de Ezeiza.De hecho, este jueves, el juzgado federal N°1 de Mendoza oficializó la remoción de Arrieta como Presidenta del Consejo Provincial, de la Junta Promotora, como integrante de la Asamblea Constitutiva, apoderada del Partido y "como de cualquier otro cargo que pudiese detentar". Lo propio hizo con su hermano, Martín Arrieta. En su lugar, fue nombrado el diputado nacional Facundo Correa Llano.