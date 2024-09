Atentado en la Sociedad Rural: qué hipótesis se manejan tras el ataque con explosivos

A 24 horas del atentado al presidente de la Sociedad Rural (SRA)al recibir un paquete explosivo que al ser abierto explotó en manos de su secretaria, quien sufrió heridas leves, comienzan a analizarse diferentes hipótesis que habrían motivado el ataque. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que están analizando lo ocurrido, mientras que el vicepresidente de la entidad Marcos Pereda descartó que estén relacionados activistas veganos.La titular de Seguridad, detalló este viernes al abrir la segunda jornada de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que la investigación por el ataque "la está llevando adelante la Ciudad de Buenos Aires" y que su cartera se está abocando al "análisis de la acción en si misma en el marco de una estrategia antiterrorista". Señaló que existe una hipótesis de que "sectores anarquistas" podrían estar detrás del hecho., afirmó Bullrich.Luego agregó:Por su parte, el vicepresidente de SRA Marcos Pereda, descartó que el ataque a Pino esté relacionado con activistas veganos al argumentar que sus acciones siempre suelen ir acompañadas por mensajes escritos.sostuvo en una entrevista que brindó a Rock and Pop., agregó.El escritorio de la secretaria de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sufrió algunas quemaduras y destrozos leves luego de que un sobre con material explosivo generara una pequeña detonación que provocó humo y activó la alarma contra incendios. El paquete que fue abierto estaba destinado a Pino, mientras que el otro, que llevaba el nombre del vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, no llegó a abrirse y fue intervenido por la Brigada de Explosivos. Los efectivos presumen que se trató de una advertencia y no de un ataque.