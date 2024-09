"Un amigo": Ginés González García criticó a Alberto Fernández y desmintió la idea de una ASPO prolongada

El ex ministro de Salud Ginés González García se pronunció sobre la gestión de la pandemia durante el gobierno de Alberto Fernández, cuestionando duramente al ex presidente y desmintiendo la percepción de una cuarentena prolongada. González García, quien enfrenta cargos por el escándalo del "Vacunatorio VIP", aseguró que Fernández no le permitió defenderse adecuadamente y arremetió contra la narrativa mediática sobre el aislamiento.

González García también se refirió a las declaraciones de Martín Guzmán, ex ministro de Economía, quien había sugerido que la cuarentena se extendió más de lo necesario como una estrategia política para fortalecer al gobierno.González García desmintió esta afirmación, diciendo que “el aislamiento no fue el más largo” y que, a pesar de los desafíos, la cantidad de casos y muertes en Argentina no fue la peor en comparación con otros países de América Latina.El ex ministro también criticó a la prensa por insistir en la idea de una cuarentena excesiva y remarcó que, aunque el aislamiento no fue ideal, ayudó a evitar la primera ola del Covid-19 de manera más efectiva que en otros lugares.En paralelo, la denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan contra Alberto Fernández por presunto abuso de autoridad ha agregado más tensión al debate, reflejando la creciente controversia sobre la gestión de la pandemia y sus consecuencias.