Según el Gobierno, la caída del empleo se frenó gracias a la seguridad jurídica que dio la Ley Bases

A nueve meses de la llegada de Javier Milei, el Gobierno señaló que se frenó la caída del empleo a partir de la mejora en el nivel de las contrataciones y la recuperación en las actividades más golpeadas por la recesión. En ese contexto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero deseó que "esta tendencia continúe".Si bien los datos oficiales se publicarán este lunes, desde la Secretaría adelantaron los datos que los salarios mejoraron, pero hay sectores que aún no se recuperaron de la devaluación. “Por primera vez en meses frenó el índice de desempleo. Esperamos que esta tendencia continúe. El desempleo frenó porque suceden mayores contrataciones, y esto nosotros lo esperábamos luego de la Ley Bases”, sostuvo en declaraciones radiales.En dicho relevamiento se destaca que en julio se verificó el primer mes sin caída neta del empleo registrado en el sector privado luego de 7 meses consecutivos de contracción. “Ese escenario es producto de un incremento de las contrataciones de personal (1,3 en junio al 1,6 en julio) mientras las desvinculaciones de personal de mantuvieron constantes (1,5 entre junio y julio)”.Según detalló, la construcción tuvo una baja importante que influyó “muchísimo”: “Nosotros pasamos de 6,6 a 7,7 en el índice de desempleo, eso sucedió cuando la obra pública se frenó y esto permite un equilibrio de las cuentas del Estado, pero ahora está repuntando por la actividad privada”.En ese contexto, también remarcó que en diversos sectores “están repuntando” con la toma de empleo formal. “Estamos viendo que muchos sectores que ya apuntan a tomar más gente. Estamos hablando del empleo formal, en blanco. Pero también queremos permitir que el trabajo autónomo sea un empleo formal”, sostuvo en Radio La Red.El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, no solo destacó la baja del índice de desempleo, sino que también señaló que la demora de la sanción de la Ley Bases fue uno de los motivos para que las empresas no se animaran a contratar. “Hicimos un avance histórico fundamental con la Ley Bases, su demora hizo que las empresas no se animaran a contratar. Estamos preparados jurídicamente para que todo esté registrado en la Argentina”, explicó y también reconoció que este “es una chispita”, por lo que para que siga prosperando “hay que generar más confianza”.En ese sentido, destacó: “Solamente vamos a seguir adelante generando más producción de bienes y servicios. La plata solamente sirve cuando hay bienes y servicios para comprar y hay mayor producción. Eso tenemos que conseguir: el trabajo registrado es el que produce bienestar social”.