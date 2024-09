Scioli trabaja gratis para Milei pero se hizo reactivar la jubilación de privilegio y un bono "retroactivo" de $12 millones

El secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, salió a confirmar que efectivamente pidió reactivar y ya cobra su jubilación de privilegio, que además habría percibido un "bono" reatroactivo por el tiempo en el que no la recibió mientras se desempeñaba como embajador en Brasil del anterior gobierno, y puso en valor que trabaja gratis para Javier Milei

solicitó a ANSES que se le adjudicase un monto retroactivo por el tiempo que no cobró la jubilación de privilegio, de $12.523.606,25, pero que sí ganó y mucho en dólares del Estado argentino como embajador. Ese "bono" lo habría cobrado en junio, según la nota, punto sobre el cual Scioli no realizó aclaraciones

Lo hizo a través de una respuesta a una nota publicada en la revista Noticias en la que se sostenía que cobraba una jubilación de privilegio de más de 8 millones de pesos por haber sido vicepresidente de Néstor Kirchner., afirmó el también ex gobernador bonaerense, poniendo allí es especial énfasis en que hizo reactivar su pensión de privilegio porque no le cobra al gobierno libertario.Scioli detalló que “es cierto que es el 75 por ciento del salario de un juez de la Corte Suprema”, pero apuntó cuestionó que "el periodista, primero registra el sueldo bruto, y luego, no tiene en cuenta descuentos que corresponden por ley, incluso Ganancias”.Desde el equipo de Scioli se comunicaron con el mismo medio y sostuvieron queEn la nota que el funcionario cuestionó también se mencionaba queLo llamativo, ahora, es que al gobierno peronista anterior, entonces, le cobró finalmente como funcionario (primero embajador, luego secretario) y ahora reclamó la jubilación de privilegio que debía percibir por ese período. O sea le cobró ambas cosas. En cambio, con la administración libertaria tendrá otro trato: por la designación ad honorem no podrá reclamar salario alguno y sólo pidió la pensión.El ex vicepresidente sí aclaró que la solicitud de reactivar el cobro de la pensión vitalicia no fue hecho en junio de este año, como menciona la publicación, sino cuando el Canciller lo notificó de que debía dejar su cargo de Embajador en Brasil, el 9 de diciembre pasado. "En noviembre de 2023 hice ese pedido, que me corresponde por ley”, dijo.