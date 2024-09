La esteticista de Fabiola Yañez negó que el ojo morado fuera por "tratamientos" y lo atribuyó a un "golpe involuntario" de Alberto Fernández

En su declaración, la esteticista Florencia Aguirre desmintió que los moretones que presentaba Yañez fueran el resultado de un tratamiento estético, argumentando que estos procedimientos no son "invasivos" y, por lo tanto, no pueden causar hematomas. Según la esteticista, los moretones que observó en su clienta fueron descritos por la misma Yañez como resultado de un "golpe involuntario".

La esteticista precisó que los moretones en cuestión fueron visibles hacia finales de junio de 2021. Cuando Aguirre consultó a Yañez sobre el origen de las lesiones, la ex primera dama le explicó que se trataba de un "golpe involuntario" causado por Alberto Fernández. Esta versión de los hechos coincide con el testimonio de Federico Saavedra, quien declaró la semana pasada que había observado el moretón en el ojo de Yañez y que se le explicó de manera similar.Además, al mediodía, Federico Alem, uno de los médicos que atendió a Yañez en la Quinta de Olivos, también compareció ante el fiscal. La declaración de Saavedra mencionó que Alem y él habían sido llamados a la residencia presidencial para tratar a Yañez a finales de junio de 2021. Saavedra indicó que, al indagar sobre el origen del moretón, se les dijo que era un - se insiste - "golpe involuntario". El fiscal González buscó confirmar con Alem si esta explicación era consistente con su percepción de la situación.Por otro lado, el fiscal González ordenó la entrega de la historia clínica completa de Yañez, correspondiente a un tratamiento de fertilización asistida realizado en una clínica del norte del conurbano bonaerense. Este paso es parte del proceso de investigación para verificar la información médica y los tratamientos recibidos por la ex primera dama, en el contexto de las acusaciones de violencia de género que enfrenta el ex presidente.Cabe señalar que la causa sigue avanzando con nuevos testimonios y pruebas que buscan esclarecer las circunstancias de los moretones y las alegaciones de maltrato.