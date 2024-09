Conflicto universitario: este jueves se vota la ley que garantiza recursos y habrá marcha si hay veto de Milei

De cara a la votación de este jueves en el Senado por el presupuesto universitario, el Gobierno ya adelantó que Javier Milei vetará el proyecto en caso de ser aprobado. Por su parte, los gremios movilizarán al Congreso y avisan que habrá marcha masiva si hay veto.Si no sucede ningún imprevisto, la ley será aprobada con los votos de UP y la UCR. Eso le daría tiempo al Gobierno hasta el 26 de septiembre para promulgar la iniciativa, que busca -entre otras cosas- recomponer el salario de los profesores universitarios.El 85% de los docentes cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y más del 10% del plantel docente renunció a su empleo en las universidades y colegios universitarios para trabajar en instituciones privadas.En este marco, Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de Ctera, manifestó en diálogo con La Política Online: "Si Milei veta la ley, va a haber otra marcha. Desde el gobierno ya anunciaron en veto. Por eso estamos en conversaciones con la FUA y con los rectores para movilizar".Cetera trazó un panorama muy complejo de la actualidad universitaria: "En la segunda o tercera semana del mes ya hay alumnos que no pueden venir y piden que les manden los apuntes por mail o WhatsApp. Nuestros aumentos estuvieron 17% debajo de los estatales nacionales y 27% de los provinciales. Por eso perdimos el 10% de los docentes universitarios que se pasaron a la actividad privada", indicó.