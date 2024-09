Mayra Mendoza, tras la prohibición de cobrar tasas municipales: "Quieren ahogar a los municipios"

El gobierno de @JMilei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr!



La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó un fuerte descargo contra la gestión de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, tras el anuncio oficial de prohibir el cobro de tasas e impuestos municipales en servicios esenciales como la luz y el gas: "El gobierno de Javier Milei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr!", expresó la dirigente opositora.En su cuenta de X (exTwitter), Mendoza reaccionó fuertemente tras la medida de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial, donde provincias y municipios ya no podrán incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos. "La decisión anunciada hoy por Luis Caputo no perjudica a los intendentes sino a los vecinos y vecinas de cada distrito", aseguró la intendenta.Además, la jefa comunal, agregó: "Un dato: las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo. Lo que sí cambió son los valores de las facturas, como podemos ver en las imágenes". Así, Mendoza subió fotos de facturas donde se evidencia aumentos de más de 300% en los servicios esenciales.En ese sentido, Mendoza añadió: "Lo que están viendo todas las familias argentinas es un tarifazo insensible e impagable de hasta 300%, y que en algunos casos los valores ya superan una jubilación mínima a la que, como si fuera poco, buscan vetarle un aumento. Esto es lo que quieren tapar atacando a los municipios"."Su política energética es la que está hundiendo la economía de los argentinos y argentinas. Mientras ustedes inventan superávits y dibujan números en un Excel, los intendentes e intendentas caminamos nuestros barrios y vemos todos los días el desastre social que están haciendo", agregó la intendenta.Finalmente, Mayra Mendoza cruzó al ministro de Economía y cerró su descargo: “Ministro Caputo, ahora entiendo por qué Milei decía que usted era un inútil. Qué raro que el presidente se haya olvidado tan rápidamente de lo que pensaba y lo deje seguir haciendo negocios como en la época de Mauricio Macri”, concluyó.