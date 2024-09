"Vienen a despertar leones y al primer rugido te quieren enjaular": Paoltroni tras ser eyectado de LLA

Tras su salida del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, el legislador formoseñoapuntó contra quienes lo tildan de “traidor” por cuestionar duramente algunas de las decisiones del presidente Javier Milei y advirtió que dentro del oficialismo son "contradictorios".”, lanzó el legislador durante el programa Somos Buenos en TN donde remarcó que "". Para Paoltroni el oficialismo tiene que “cambiar el modelo económico y terminar con el modelo de la casta”. “Nosotros nos tenemos que concentrar en cómo hacemos para que el país crezca, sacar a la gente de la pobreza, el crecimiento económico es el único camino”, indicó.Ante la consulta de las acusaciones de sus excompañeros del bloque de La Libertad Avanza que lo calificaron de traidor, contestó: “En verticalismo y obsecuencia se convirtieron los liberales”.En ese contexto, si bien insistió en que apoya las ideas del Presidente, el senador consideró que Milei “está mal asesorado cuando dice: ‘Van colgados en la boleta’”. “Nada que ver con nada”, dijo antes de recordar cómo fue que inició en la política provincial.“Armamos una estructura, competimos contra Gildo Insfrán, que es el Maduro de Formosa, y sacamos el 10%, después firmamos la alianza con Javier”, aseguró y lanzó: “Si no hubiésemos tenido toda esa estructura, todo ese gran equipo que me acompañó en Formosa, no hubiese ni existido la boleta de Javier”.Paoltroni quedó expulsado del bloque oficialista luego de cuestionar la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema que propuso el propio Presidente, en línea con el objetivo de Santiago Caputo. Su dichos contra Lijo expusieron la interna libertaria y una de las tantas diferencias que la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene con Milei. En ese sentido, contó que“Ella me dijo: ‘’”, recordó el senador.El legislador también lanzó sus críticas en medio de la polémica que generó el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, al confesar que tiene cerca de 15 asesores, de los cuales al menos 13 estarían en San Luis para armar su campaña para candidatarse a la gobernación de la provincia.”, lamentó Paoltroni al respecto.Y, además, ironizó: “. Entonces, acá hay que ser concreto con lo que se dice y con lo que se hace y tiene que haber coherencia y ahí creo que es donde al presidente lo engañan”.