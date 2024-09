Arrieta citó a Jesucristo y anunció su voto contra el veto de Milei: "Los jubilados no son pasivos"

Tras salir del bloque de diputados de La Libertad Avanza en medio del escándalo y la polémica por la visita a los genocidas, la legiladora Lourdes Arrieta adelantó este miércoles su voto en contra del veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria.El aumento debería hacerse factible”, lanzó Arrieta durante la exposición de los bloques donde cuestionó la gestión de Javier Milei: “¿Qué significan los jubilados para este Gobierno y para los gobiernos anteriores? ¿qué significaron?”.En ese sentido, afirmó: “”. “Los jubilados que hoy tienen que afrontar un momento de crisis que, entiendo y respeto a las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado porque camino, porque viajo en subte, porque me muevo para todos lados sin ningún privilegio y”, sostuvo.Sobre la norma que buscaba aumentar las jubilaciones, la diputada indicó que “había una propuesta del 8,10% que se debía abonar e ir pagando como podía el Estado, peroporque si bien estamos, creemos y queremos gobernar de aquí para las próximas generaciones, los jubilados significan experiencia y significan pasado”.porque no tuvieron la posibilidad de poder estar en blanco o, estando en blanco, el patrón lo que hacía era justamente sacarle los aportes que creían que iba para su caja un jubilatoria y se los quedaba”, remarcó Arrieta.En esa línea, manifestó que “, que puedan decidir viajar, que puedan decidir disfrutar a sus nietos”.Dirigiéndose al titular del Cuerpo, Martín Menem, aseguró: “Tengo hoy el honor de defender a nuestros jubilados y realmente rechazo cuando se los tiene como pasivos porque no lo son, porque hoy tenemos que pregonar aún más que las ideas de la libertad van en contra de los privilegios de la casta de los negociados”.Y citó a Jesús: “Como liberal acérrimay que resucitó al tercer día. De San Martín que liberando su pueblo murió en el exilio olvidado. De Belgrano que buscando la libertad de su pueblo nos dejó una hermosa insignia patria que luchó para que seamos libres y murió pobre como tantos que siembran ese granito de amor y de Patriotismo nuestra República Argentina que dan todo sin esperar nada a cambio”.“Por eso creo firmemente queConsidero que, por sobre todas las cosas, pensemos nosotros en dejar nuestros privilegios, dejar los privilegios de la casta y dárselo realmente a quienes lo necesitan”, cerró.