CFK, Milei, Macri y Menem: Las frases más relevantes sobre política de Charly cuando sale La Lógica del Escorpión

Luego de tanta espera, sale este miércoles un nuevo disco del músico más importante de la historia argentina: Charly García, quien durante sus años de mayor exposición pública nunca escatimó opiniones sobre la política local y sus dirigentes.En este marco, Política Argentina realizó un repaso de sus declaraciones, que van desde la dictadura cívico - militar al gobierno de Javier Milei. ¿El máximo referente del rock nacional vaticinó la llegada de libertario al poder con su letra “Superhéroes?.- “Durante la dictadura no tuve miedo porque era invisible… los engañaba mucho”. (2022)- “Los dinosaurios van a desaparecer. No les queda otra. Aunque siguen ahí en sus cuarteles”. (2022)- “Estamos en democracia, ¿qué más quieren? Las cosas cambian muy rápido acá, algunas veces cambian mal, otras bien. Hace poco la cosa cambió para bien, se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal”. (1983)- “Después de los militares considero que mi contribución está hecha y soy mucho mejor”. (2005)- “Es un burro quien crea que Nemen, o como se llame, es solución a algo”. (1989)- “¿Méndez? No lo voté. No sé, es contradictorio lo que hace. Me parece que es la fachada de algo. No creo que sea un mal tipo, pero está con una pata acá, una pata allá…”. (1992)- “Le arranqué un par de lágrimas. Tenía el plan de tocar esa canción (‘Los dinosaurios’) en su presencia para verificar si era humano o no. Es humano. Así que desde ese punto de vista está todo bien. Creo que nadie lo vio llorar nunca a Méndez, salvo cuando se le murió el hijo”. (1999)- “Era el único que me llamaba cuando iba en cana. Era divertido además”. (2018)- “No tengo nada personal con De la Rúa. Le critico la mala comunicación que tiene en su red de gobierno. Me parecen universitarios, amateur en algunas cosas. Nada más. Para mí De la Rúa es como una masa. No sé quién es. (2000)- “Es un fan mío. Ese es un karma nacional. Soy un icono. Yo soy parte de la generación de él, por algo es fan de mi himno. Pero que yo esté acá (Salón Blanco de Casa Rosada) habla bien de un Gobierno que tiene la humildad de reconocer que la historia la hacen los artistas”. (2005)- "No soy menemista. Soy radical. Creí que Kirchner era radical". (2005)- “Es admirable como, después de que se murió el marido, asumió ese lugar y se mantuvo con fuerza y firmeza”. (2013)- “Aunque no entiendo de política, pienso que como gobernante ella apoya bastante los derechos humanos, el arte y tiene una visión social que me parece bien. No te puedo decir que soy kirchnerista, pero me cae bien”. (2013)- “Macri brinda con agua y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart. Te cuento la máxima de Macri: Año Nuevo en Punta del Este. Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: ‘Alegría y poder’. Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: ‘¿Brindás con agua?’. Y me dice: ‘No quiero perder nunca el control’”. (2018)- "Mauricio Macri, la puta que te parió". (2018)A principios de año, Charly García firmó -junto a otros músicos del país- un documento en rechazo a la ley impulsada por el oficialismo, que incluía desfinanciar la industria musical."El resultado de esa lógica sería una producción cultural que tiene más que ver con la competencia, que con la transmisión de sentimientos y valores", indicó el comunicado de la Mesa de la Industria y de la Actividad Musical, que fue respaldado por varios artistas musicales de la Argentina.En este marco, varios usuarios empezaron a señalar a la letra de “Superhéroes” como una profecía de Charly sobre Milei., dice la canción.La mención de “la peluca” y la locura fue relacionada en Twitter con uno de los apodos que suele recibir Milei por parte de los usuarios.En otra parte, la letra también dice:Este extracto de la canción fue relacionado con los cuestionamientos de La Libertad Avanza a la cifra de desaparecidos y el hecho de calificar como “excesos” los crímenes cometidos por la dictadura cívico - militar.