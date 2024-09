El Senado debate la Boleta Única de Papel y el presupuesto universitario

El Senado sesionará este jueves desde las 14 para darle tratamiento a la iniciativa del oficialismo que propone la Boleta Única de Papel. Además, la agenda tendrá incluido el debate por el presupuesto universitario. Si bien, Milei, logró posponer por segunda semana consecutiva el tratamiento en el Senado del DNU que le otorga fondos millonarios a la SIDE, lo que se encaminaba para ser una nueva y estrepitosa derrota legislativa, no pudo con el financiamiento de las universidades.En tanto, para desactivar el incremento del presupuesto de las universidades, un tema que golpea de lleno al radicalismo por tratarse de una bandera histórica del espacio, desde el Gobierno habrían ofrecido un anuncio el próximo domingo, cuando Milei se presente ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025.En la Cámara de Diputados, la normativa del presupuesto tuvo 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención. Como para el Gobierno esta ley pone en riesgo el déficit cero, objetivo primordial de la gestión, ya adelantaron que será vetada en caso de ser aprobada.El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades y fija que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades de acuerdo a la inflación.Además, establece que el Poder Ejecutivo tendrá a actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el índice general de precios al consumidor informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).Uno de los puntos centrales es que se aumentará todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo.Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este mecanismo de aumento salarial no tendrá vigencia solo si habrá un acuerdo entre las organizaciones gremiales y autoridades universitarias que tenga el aval del Gobierno Nacional. Otro punto de la iniciativa es que habrá control de la Auditoría General de la Nación conforme los términos del artículo 59 bis de la ley 24.521.Con respecto a la Boleta Única de Papel (BUP), el Ejecutivo afirma tener los 37 votos que necesita para votar la iniciativa que modifica la metodología de votación de cara a las elecciones nacionales legislativas del año que viene. Este proyecto, que tiene media sanción desde 2022, propone colocar todos los candidatos en una sola hoja, como así también los cargos y distritos electorales a disposición del votante; quien sólo deberá colocar una cruz.