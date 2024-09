Susana Giménez contó que pospuso su regreso a la televisión por orden de Karina Milei

Susana Giménez dio una nota en la que contó que postergó el primer programa, que estaba estipulado para este domingo, porque recibió un llamado de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, en la que le pidió posponer la emisión por la presentación del Presupuesto en el Congreso

A poco más de una semana de su regreso a la televisión, que finalmente ocurrirá el 22 de septiembre,El pedido que blanqueó la diva, que ya había expresado previamente su afinidad con el gobierno libertario, tiene que ver con que se esperaba que en el primer programa realice una entrevista con Milei, cosa que se dificultaría con la decisión del Presidente de presentar el presupuesto en el Parlamento nacional en el prime time televisivo.Damián Betular le preguntó en una entrevista en Olga si “extrañaba la televisión" a lo cual, tras responder de manera negativa a la pregunta y explicar sus razones, el pastelero le repreguntó por el retraso de su retorno., reveló Giménez, y amplió:Además, Susana se mostró de acuerdo con la idea de Milei de presentar su presupuesto en la noche de un domingo y dijo que no le molestaba: “Claro, porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será”.Consultada, entonces, respecto de si entrevistará a Milei, Giménez reveló detalles de la llamada que recibió de Milei, confesó que no sabe demasiado de política nacional y soltó que fue el mandatario libertario quien le pidió que la nota: “Yo creo que sí. Yo hablé con él dos veces porque me llamó para venir. Y yo le dije: ‘Señor presidente...’. Odio a los que piensan que se conocen de toda la vida. No le podía decir: ‘Oíme, Javi....’. Y le dije: ‘Yo no estoy al aire y no sé mucho de política. Necesito ver un poco de lo que hace, enterarme lo que pasa en el país y después hacerle una nota”.“Entrevisté a todos. A Macri, a Menem, a De la Rúa...”. agregó la diva, sin recordar que ella misma en varias oportunidades dijo que no hubiera entrevistado a Néstor y Cristina Kirchner, a quienes supo criticar cada vez que pudo.