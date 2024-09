Los 5 papelones más graves de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Milei

A sólo 9 meses del gobierno de Javier Milei,ya tuvo de sus clásicos papelones al frente del Ministerio de Seguridad. Entre mentiras, acusaciones y bochornos internacionales, cuáles fueron los peores errores de la funcionaria.En medio de la polémica que generó laen las inmediaciones del Congreso durante la marcha contra el veto a las jubilaciones, la ministra salió a culpar a otros manifestantes de haberle arrojado gas pimienta a la niña y trató de irresponsable a la madre por haberla llevado. “La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es de esta madre irresponsable", había acusado Bullrich a tiempo que responsabilizó a otro manifestante.Sin embargo, después se conocieron videos, imágenes y la declaración de la niña, Fabricia , que desmintieron a la ministra. ". Era una manifestación política, no hicimos nada para que nos tiraran gas, de hecho estábamos sentadas en el piso", contó la niña en declaraciones a C5NY remarcó: “Yo veía que señalaban, pero no sé si para que tiren o para que no. En una de las grabaciones se ve cómo los policías señalan". "Cuando sentí el gas, escuchaba a mi mamá que me pedía que cerrara los ojos pero ya me había entrado.", contó.A propósito de esta mentira de Bullrich para desviar la responsabilidad de la Policía Federal que reprimió a una nena de 10 años, la periodista Cecilia González hizo un posteó en la red social X con los 10 ejemplos bochornosos de Bullrich frente a la cartera de Seguirdad.Durante el gobierno de Milei, se destacan 5 papelones de Bullrich:1. Mentiras sobre la represión con gas lacrimogeno a la niña de 10. Ahora,, violación a los DDHH y a la Convención de los Derechos del Niño. Y, además, el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro pidió por la presencia de la ministra de Seguridad en la Cámara de Diputados para que expongan detalles sobre la represión policial.2. "". En enero Bullrich anunció que detuvieron a 3 personas sospechadas de planificar un atentado terrorista en Argentina. Sin embargo,en un fallo de 22 páginas por el que dejó en libertad a no tener pruebas a los supuestos terroristas: un peluquero de Avellaneda, un jugador de ping pong y un delirante del microcentro que aseguraba ser mercenario y agente de la Embajada de Estados Unidos.3. En abril la ministra protagonizó un“Argentina está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas, una directa a Irán, que son del Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina", había sostenido durante una entrevista en la que aseguró "también se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile”.La cancillería boliviana advirtió que estaba equivocada y el presidente de Chile, Gabriel Boric, remarcó que el país trasandino "no ampara ningún grupo terrorista". Bullrich tuvo que llamar a la ministra de Interior chilena, Carolina Tohá, para pedirle disculpas y asegurarle que no intentó generar "miedo o alarma en Chile", pero nunca se disculpó con Bolivia.4. “", prometió en junio Bullrich al sugerir -sin ningún cuidado por el dolor de los familiares- que Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes desde el 13 de junio, podría haber sido devorado por yaguaretés, pumas o víboras. Jamás se disculpó, por el caso hay 7 sospechosos detenidos y la familia todavía lo busca.5. Otro de los papelones de este año es quepor el supuesto pago de sobornos durante la pandemia de Covid 19 para la compra por parte del Estado argentino de las vacunas del laboratorio multinacional Pfizer. “Poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”, había sostenido. Sin embargo,“Luego de un nuevo análisis de los hechos que suscitaran la promoción de estas actuaciones, la parte demandada (Bullrich) ha llegado al convencimiento quedel laboratorio Pfizer o AstraZeneca ni de ningún otro laboratorio por parte del Estado Nacional”, explicaron en una nota en el expediente los abogados de Sigman, Flavia Castagnino y Fernando Freire.Ante la falta de pruebas, Bullrich decidió retractarse. "respecto de la compra de vacunas contra el Covid por parte del Estado Nacional, ni de causar daño al actor”, sostuvo.