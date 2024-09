Habló la nena de 10 años gaseada por la policía de Bullrich: "Se sentían orgullosas de tirarme gas pimienta"

Luego de la polémica en torno a la feroz represión acontecida en el Congreso de la Nación, en el marco de la movilización en defensa de los jubilados, que dejó como saldo varios heridos y afectados por el gas pimienta, habló Fabricia, la niña de 10 años que se viralizó luego de que la policía de Patricia Bullrich, en un claro gesto de descontrol, la roció con gas pimienta: "Se sentían orgullosas". Aseguró que todavía se levanta y le "arde la cara".Sobre lo ocurrido en las afueras del Congreso mientras se debatía el veto a la reforma jubilatoria, la nena contó: "Fue un momento que nunca lo pasé, era la primera vez que íbamos a una manifestación. Después de ver la votación que salió negativa quisimos salir a defender a los jubilados". Agregó entonces, que había más policías que manifestantes y que volvería a ir a una marcha."Nos tiraron gas a mamá y a mí, no estábamos haciendo nada. Era una manifestación política, no hicimos nada para que nos tiraran gas, de hecho estábamos sentadas en el piso", remarcó.Enseguida dio detalles del momento en el que fue rociada con el dañino gas: "Yo veía que señalaban, pero no sé si para que tiren o para que no. En una de las grabaciones se ve cómo los policías señalan". "Cuando sentí el gas, escuchaba a mi mamá que me pedía que cerrara los ojos pero ya me había entrado. Me asusté, empecé a gritar porque veía que no podía ver ni respirar de los nervios. No escuchaba a mi mamá, me llevaban de acá para allá", contó en una entrevista televisiva con el canal C5NLa nena contó que hoy en día todavía le arden los ojos cuando se levanta, por eso lamentó: "No me lo esperaba, para mí la policía está para cuidarnos, no para afectarnos. Estaban los manifestantes sin nada, los policías con armas y balas de goma y gas pimienta cuando incluso eran más que los manifestantes".