Presupuesto 2025: las repercusiones del arco político tras el discurso de Milei en el Congreso

Diversos actores del arco político se pronunciaron luego de la presentación del Presupuesto 2025 por el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. El jefe de Estado leyó un discurso de menos de una hora con más chicanas que definiciones políticas económicas para 2025. Diputados, miembros de la cámaras empresariales y diversos actores reaccionaron a sus palabras en redes sociales.Uno de los primeros en expresarse fue el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, quien pidió un tipo de cambio unificado, la eliminación del cepo al dólar junto a "todas las restricciones que aplica el Banco Central", tras la presentación del presidente Javier Milei del Presupuesto 2025 en el Congreso.Pese a respaldar en parte la política financiera del Gobierno pidió una diferencia positiva en la balanza comercial con un incremento exportador con valor agregado, tras el discurso del jefe de Estado. "Sin superávit fiscal no podemos recuperar la economía, pero ahora tenemos que trabajar en lograr un superávit comercial a través de un fuerte crecimiento exportador con valor agregado. La agroindustria está lista para responder a ese desafío", expresó en un comunicado.Entre los políticos, el diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro fue contundente en su cuenta de X: "Presupuesto 2025. No dio un solo dato. El único, muy poco rating". En el mismo sentido, el legislador retuiteó el mensaje de su compañero de bancada Juan Marino quien caracterizo las palabras de Milei como "un discurso electoral, no una presentación de presupuesto". "Milei está más preocupado por las legislativas 2025 y por su interna con Macri que en explicar seriamente como va a evitar el default".El senador y presidente de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau, en tanto escribió en su cuenta de X: "Nada. Solo circo sin pan".La diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, realizó un “resumen” de lo que fue el acto en el Congreso para los que no pudieron “ver el show”, y aseguró: “Nada nuevo”. “Fue acompañado de Bullrich, Sturzenegger y todos los que hicieron pelota el país en el 2001. El presupuesto que “presentó” (y cuyo detalle brilló por su ausencia) lo diseñó Caputo, el máximo responsable de la deuda que dejó el macrismo después de pedir 45.000 millones al FMI. No nombró a los jubilados, a los trabajadores, a las universidades públicas. Anunció que va a cerrar el Congreso si salen leyes que no le gustan”, enumeró.Por su parte, los legisladores del Frente de Izquierda también reaccionaron en sus redes sociales al discurso presidencial. "No lo vio ni Conan", afirmó Myriam Bregman. Mientras que Nicolás del Caño, de forma irónica, sostuvo que Milei "ahora va hablar del presupuesto... con Conan".En el mismo sentido, el diputado Christian Castillo realizó un breve hilo en su cuenta de X: "En un Congreso semi vacío funcionarios "panza llena" aplauden sacarle el pan de la boca a jubilados y jubiladas. Milei repitiendo el disco rayado del ajuste contra el pueblo. Que bien que estuvo la decisión de no hacerles de payasos que tomamos desde el Frente de Izquierda". Luego sintetizó su idea al afirmar que el Presidente "usó al Congreso para un acto de campaña donde reafirmó que va a seguir ajustando a trabajadores y jubilados para pagar la deuda y garantizarles ganancias fabulosas a sus empresarios amigosSecretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, calificó como "un verdadero papelón" las palabras de Milei al presentar el Presupuesto 2025. "¿En serio sigue hablando de ñoquis y en 9 meses no fue capaz de encontrar ninguno? Si quiere lo orientamos un poco. Busque en la Vocería de Adorni y en la Secretaría de su hermana que ya son casi 500 los que cobran sin trabajar". explicó.Para luego agregar: "Además, dijo que viene a ponerle un cepo al Estado, pero lo único que restringió fueron todos nuestros derechos. Usted cree que seguir apretando a los gobernadores y comprando a los diputados le va a dar resultados, pero creo que el león está dejando de rugir. Creo que usted pasa por su peor momento y los estatales vamos a aprovechar esta debilidad. Vamos a seguir en la calle colaborando con su desgaste y no vamos a parar de luchar!".Por otro lado, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, trató de “megalómano” al Presidente y describió a los nueve meses de gestión libertaria como “un desastre”. Mediante un mensaje en su cuenta de X, sostuvo: “Acabamos de asistir a otro discurso más de un megalómano. Se tiene que quedar tranquilo el presidente, su gobierno será uno de los más recordados de la Historia Argentina… pero por el nivel de desastre y de caos que está generando en la sociedad”. “Es preocupante y va a chocar contra una pared. Lamentablemente, en el choque vamos a sufrir los argentinos y las argentinas. Ya que es tan adepto a ese Imperio, deseo de verdad que, con tal de tener razón, no se le ocurra incendiar Roma”, agregó.