Presupuesto 2025: prevé una inflación de 18,3% anual, un dólar oficial a $1.207 y un crecimiento del PBI de 5 puntos

El Gobierno espera para el año próximo que la inflación se desacelere a 18,3%, una economía creciendo 5% y el dólar oficial ubicándose en $1.207 en diciembre, además de un superávit primario de 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro. Estos son los principales datos macroeconómicos contenidos en el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso.En un discurso transmitido por cadena nacional, el mandatario subrayó que el objetivo es "blindar" el equilibrio fiscal y adelantó que el proyecto oficial será "diametralmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados" y "el más radicalmente distinto de nuestra historia".En un extenso repaso de sus nueve meses de gestión, Milei resaltó que 2024 será el "el primer año de superávit fiscal sin entrar en default en toda la historia argentina". "Gestionar es desactivar la bomba que heredamos, haber echado 31 mil ñoquis del Estado, haber eliminado los piquetes y reducido el 71% los homicidios en Rosario", destacó el mandatario, entre otros puntos, por cadena nacional, y añadió que "gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad".También reiteró que vetará "todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal", al hacer referencia al rechazo del Poder Ejecutivo a la reforma jubilatoria que aumentaba los haberes previsionales. "Todo gasto que sea creado y no explique de que partida presupuestaria existente va a salir, será vetado", insistió.De hecho, en el artículo 1° del proyecto de ley se establece como regla fiscal, que "el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario".Y explica que "la presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero".El Gobierno contempla un ajuste progresivo del tipo de cambio oficial. Los cálculos contemplan que el dólar oficial se ubique en diciembre de este año en $1.019,90 y un aumento de 18,3% para 2025, que llevaría el dólar oficial a $1.207 en diciembre de 2025. De este modo, el programa económico para 2025 vuelve a descartar la posibilidad de un salto en el tipo de cambio, en contra de las voces de ciertos sectores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), que reclaman una mayor corrección, que consideran atrasado.La cuestión del dólar es uno de los puntos centrales para una economía como la de la Argentina, que funciona de forma bimonetaria, y en la que los billetes estadounidenses escasean.Para 2025 las previsiones oficiales anticipan que el crecimiento del PBI sea motorizado principalmente por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente. Por su parte, se espera que el sector agropecuario avance 3,5%. En suma, los rubros de bienes crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%.Según el proyecto que llegó al Congreso, la inflación estimada para 2025 será de 18,3%, el nivel más bajo desde 2009 (14,8%), según la medición del IPC Congreso. Es decir que el Gobierno prevé una reducción muy fuerte de la inflación, aunque aún lejos del 0% deseado. Incluso esa meta no llegaría durante el mandato de Milei, ya que para 2026 espera un 11,6% y para 2027 de 7,4%.El proyecto de presupuesto para 2025 contempla un resultado financiero superavitario de $190.655 millones, levemente superavitario en términos del PBI, en tanto que el resultado primario alcanzaría los $1.473.426 millones, es decir un excedente de 1,3% del PBI. Los recursos totales estimados para el ejercicio 2025 ascienden a $125,9 billones, equivalentes a 16,5% del PBI, con una caída de 0,2 puntos respecto al año 2024.