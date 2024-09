La hermana de Fabiola Yañez declaró que Alberto Fernández indujo al aborto de la exprimera dama

El abogado Mauricio D’Alessandro, integrante de la querella, reveló que estuvo presente en la primera parte de la declaración de Tamara Yañez, la hermana de Fabiola, en Comodoro Py 2002 y contó que Alberto Fernández la instigó al aborto en 2016 a la ex primera dama.Se trata de la primera familiar que declara en la causa de violencia de género. Arribó a las 9.20 a los tribunales donde se encuentra declarando ante el fiscal federal Ramiro González a pedido de la querella de la abogada Mariana Gallego. “Tamara contó además que una vez producida la interrupción del embarazo se fue a su casa, habló de un lugar que no era Misiones, dijo que vivía en Rosario, en San Lorenzo”, detalló D’Alessandro a Infobae y agregó que dio precisiones sobre quién pidió hacer el aborto y por qué.La declaración de Tamara estaba prevista para el viernes, pero la defensa del expresidente, a cargo de Silvina Carreira, pidió que no haya audiencias ese día por compromisos laborales que ya había asumido. Tamara llegó desde España y se espera que en los próximos días arribe la madre.La mujer es la séptima testigo porque ya lo hicieron la periodista Alicia Barrios; la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; la esteticista Florencia Aguirre y los dos médicos Federico Saavedra y Federico Alem.De los testigos convocados resta que declaren Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y exfuncionaria de gobierno y una de las protagonistas de la foto de Olivos por el festejo de cumpleaños de la entonces primera dama, y Miriam Verdugo, la madre de Fabiola.