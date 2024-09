El Gobierno advirtió que de rechazarse el Presupuesto que envió Milei, se volverá a prorrogar el de 2023

Luego de la extensa presentación del Presupuesto 2025 deel Gobierno aseguró que, si se rechaza, se volverá a prorrogar el del 2023, luego de que no se apruebe en 2024. Explicó que seguirán trabajando “con tantos palos en la rueda que nos pusieron”.El vocero presidencial Manuel Adorni habló en su habitual conferencia de prensa y señaló que sería extraño que se rechace el presupuesto, ya que lo único que garantiza es que no se “dilapiden recursos”. También agregó que “sería lamentable que no se apruebe el presupuesto” e histórico que a un Presidente se lo rechacen dos veces seguidas:Milei detalló los lineamientos generales del Presupuesto 2025 que marcan el crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 18,1% y un dólar a $1207 para el próximo período. Lo que no se aclaró es cómo se pagará la deuda con el Fondo Monetario Internacional.El jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, remarcó que La Libertad Avanza consiguió sostener el veto presidencial a la reforma jubilatoria con una cantidad de votos "muy mínima". Además, indicó quedestacó el dirigente santafesino al canal C5N.Martínez se refirió a la votación, que terminó con 153 votos positivos para anular el veto presidencial. "