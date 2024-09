La Provincia rechazó el ajuste que pidió Milei: "No vamos a participar porque queremos lo contrario"

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,, adelantó que el gobernador Axel Kicillof no se sumará al plan de ajuste que pidó el presidente Javier Milei al presentar el Presupuesto 2025 el domingo por la noche en el Congreso.“No vamos a hacer ese ajuste,”, remarcó Bianco esta mañana en sus habitual conferencia de prensa en respuesta al pedido de Milei a intendentes y gobernadores de que hagan en conjunto “un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares”.Al respecto, señaló: “, asegurar más derechos a los bonaerenses y porque no estamos de acuerdo". "Además, el Estado funciona en conjunto con el mercado, en todos los países del mundo son economías mixtas, quizás no lo sabe Milei porque solo mira el libro de Microeconomía I”, lanzó Bianco contra el Presidente.“La gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, no nos piden que achiquemos al Estado para agrandar a la sociedad, que hagamos un ajuste.”, recordó el ministro bonaerense diferenciándose de Milei que pidió "ponerle un cepo al Estado" ayer frente al Congreso, una presentación que fue transmitida por televisión y tuvo muy poco rating, sólo midió 3.5 puntos entre todos los canales de la TV abierta y apenas superó las 6000 visitas en Youtube.Por otro lado, el funcionario provincial se refirió a la discusión del proyecto por la Boleta Única en Papel que avanzó la semana pasada en el Senado y planteó que. “No corresponde a la Provincia tomar situación directa en esta discusión”, agregó.