"Para mucha gente, la luz es la diferencia entre la vida y la muerte", advirtió Cecilia Moreau

La diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, se dirigió a la ciudadanía para expresar su preocupación por los recientes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, en particular la electricidad. En una entrevista con Radio Splendid, Moreau destacó que "para mucha gente, la luz es la diferencia entre la vida y la muerte". La legisladora subrayó que la factura de luz ha pasado a representar el 14% del gasto de una familia, un aumento significativo desde el 6% registrado hasta agosto.

Moreau criticó duramente la política actual de subsidios, afirmando que las "empresas de energía no han tenido una política de subsidios" que ayude a aliviar la carga para los ciudadanos. La diputada también hizo hincapié en que el proyecto destinado a proteger a los usuarios de ingresos más bajos de los cortes de servicio por falta de pago no ha sido suficiente para mitigar el impacto de estos aumentos.Además, la diputada se refirió a los recientes aumentos en las tarifas de las empresas de medicina prepaga. Desde principios de septiembre, estas empresas podrán aplicar subas diferenciales según el plan o la región, aunque están obligadas a detallar los costos a los usuarios. Moreau recordó que la "desregulación de las prepagas fue terrible a principio de año" y criticó al Poder Ejecutivo por no haber revertido la liberalización de precios que se efectuó el 20 de diciembre del año pasado.Finalmente, la diputada no dudó en criticar al presidente Javier Milei por los recortes en PAMI, señalando que "el 44% que PAMI recortó a los medicamentos debe ser la política más inhumana que tomó este Gobierno". También cuestionó las medidas de ajuste fiscal propuestas por Milei, advirtiendo que “cuando le pide a las provincias que recorten 60 mil millones de dólares”, el impacto no lo asume la "casta política", sino "la gente".Moreau concluyó su intervención mencionando que el ex candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, está "ocupado y preocupado" por la situación actual y que ha vuelto a la actividad privada tras su extensa campaña.