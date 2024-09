La Corte Suprema confirmó las condenas a los responsables por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001

La Corte Suprema dejó firme este martes las condenas dictadas en juicio oral contra los responsables políticos de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Se trata del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. Los otros dos condenados en esta causa, los ex policías Raúl Roberto Andreozzi y Norberto Edgardo Gaudiero, ya fallecieron.Santos y Mathov estuvieron detenidos durante la instrucción por orden de la jueza María Servini que tuvo la causa pocos meses. Las condenas fijadas son de cumplimiento efectivo. Pero habrá que considerar lo que planteen las defensas: el ex secretario de Seguridad tiene 76 años y está condenado a 4 años y 3 meses, y el ex jefe de la Policía Federal de 78, condenado a 3 años y 6 meses.El fallo de la Corte -que declaró “inadmisible” el recurso extraordinario- llegó luego de que las defensas también fracasaran el año pasado ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se considerara que la causa estaba prescripta. Pedían su sobreseimiento por un pedido de sobreseimiento por el paso de tiempo y la violación a la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.En ese juicio, por primera vez, el Poder Judicial consideró que los funcionarios políticos son penalmente responsables de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta social.Sin embargo, a instancias de Casación, las penas fueron reconsideradas y las condenas quedaron fijadas en tres años y medio para Santos y cuatro años y tres meses para Mathov como responsables de las muerte de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón”, y las heridas a otra veintena de manifestantes que protestaban por la situación social y el Estado de Sitio decretado por el ex presidente Fernando De la Rúa.En la causa está probado que Mathov ordenó despejar la Plaza de Mayo. Así, transmitió la orden al comisario Rubén Santos. El mismo lo admitió. La noche anterior la policía había reprimido a los manifestantes que pedían la renuncia de De la Rúa.En su defensa, cuando intentaron en Casación revertir su suerte, la defensa sostuvo que Mathov actuó sin el conocimiento propio del dolo, fue un delito imprudente”. Santos, por su parte, también clamó inocencia. Sin embargo, esos planteos no alcanzaron para Casación y ahora tampoco para el máximo tribunal.