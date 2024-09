Feinmann expusó el pasado del libertario Agustín Romo: "Vivió de la teta del Estado durante años"

#Declaraciones | Mientras Esteban Trebucq fingía desconocimiento, Eduardo Feinmann se despachó contra el diputado libertario Agustín Romo y reveló detalles de su pasado: "Vivió de la teta del Estado durante años". pic.twitter.com/ZbVbK2zrxV — Política Argentina (@Pol_Arg) September 18, 2024

Trabajo todos los dias hace muchos años para que en argentina haya un gobierno liberal. Me importa un carajo la opinion de los periodistas que viven de las limosnas que le tiran los politicos de turno. A ellos tambien les ganamos las elecciones. Abrazo — Agustín Romo (@agustinromm) September 17, 2024

A propósito de la foto que se sacó Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, con el Guillermo Francos y Karina Milei; el periodistaaprovechó el pase de programas para despacharse contra el diputado libertarioy su pasado.", sostuvo Feinmann sobre Romo en el pase de programas de LN+ mientras Esteban Trebucq fingía no conocer al legislador libertario. El periodista remarcó: "Estos tipos son la casta más casta que hubo y habrá".En ese sentido, añadió que "su papá es concejal, vive de la teta del Estado". "Agustín Romo es diputado de la provincia de Buenos Aires hace 9 meses ¿Cuántos proyectos de ley presentó? a un tipo al que los vecinos, los ciudadanos de la provincia le pagan el sueldo, casta", cuestionó Feinmann y siguió:¿Cuál fue el proyecto, una ley? No. Un proyecto de resolución para aceptar e RIGI, burró además, porque debería haber sido un proyecto de adhesión al RIGI".Además, lo calificó a Romo de "perrito faldero" de Santiago Caputo. Y después se dirigió con sarcasmo a Trebucq: "No te quiero comprometer". "Mil disculpas por incomodarte, cualquier cosa a mí, los Romo de la vida, a mí, al Pelado no", señaló.Romo salió a cruzarlo está mañana a través de su cuenta X donde remarcó: “Trabajo todos los días hace muchos años para que en Argentina haya un gobierno liberal.”. “A ellos también les ganamos las elecciones”, agregó.