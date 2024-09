La insólita prioridad de Lilia Lemoine tras el asado de Milei: la calificación del Uber

La diputada libertaria Lilia Lemoine, se convirtió en el centro de la atención mediática tras sus declaraciones realizadas después de la cena que Javier Milei organizó en la Quinta de Olivos. Abordada por la prensa, Lemoine enfatizó que la reunión fue un esfuerzo de colaboración para “sacar el país adelante”, pero su apresurada despedida con un motivo sorprendente dejó a muchos perplejos: “Les pido disculpas, tenemos el Uber, si no lo tomo me baja la calificación”.

Esta curiosa justificación contrastó fuertemente con la seriedad de la discusión en torno al veto de Milei a la reforma jubilatoria, tema que afecta a millones de argentinos. Lemoine intentó aclarar que no era un momento de celebración, explicando que los asistentes pagaron su propio cubierto de $20.000, un detalle que podría interpretarse como un intento de minimizar el lujo en un contexto crítico.Al referirse a la situación de los jubilados, la diputada no dudó en defender el veto presidencial, afirmando que “los jubilados estuvieron mal siempre”. Con un trasfondo personal, mencionó que su madre y abuela cobran la jubilación mínima, y criticó la eficacia de aumentos marginales en el contexto de la pobreza que enfrentan muchos retirados., cuestionó, dejando claro su enfoque pragmático.Lemoine incluso sugirió que los recursos que no se destinen a aumentos jubilatorios podrían ser utilizados en áreas como la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), señalando que priorizar la seguridad es fundamental., concluyó. Esta declaración resuena en un contexto donde la desconfianza en el gobierno y su gestión de la crisis económica son temas candentes en la opinión pública.