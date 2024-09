La respuesta de Axel Kicillof y varios dirigentes de la oposición al video de odio de Javier Milei

Milei y el virus del odio



Es muy serio y muy grave: el presidente difundió un video en el que compara a la principal fuerza política de la oposición con un virus. Esta metáfora ya ha sido utilizada en más de una ocasión, y en su nombre se han cometido las peores aberraciones.… pic.twitter.com/k45Tng5aoY — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 20, 2024

Nací con el virus peronista en sangre y moriré con el virus peronista.❤️✌🏻🇦🇷 — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) September 19, 2024

Hagan los videos que quieran intentando correr el foco del desastre que están haciendo en el país, pero la gente no se va a olvidar que se juntaron a FESTEJAR haberle negado un aumento a nuestros jubilados. FIN. pic.twitter.com/y3MtT2I6T7 — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) September 19, 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza al presidente Javier Milei, quien compartió en sus redes sociales un video en el que compara al kirchnerismo con un virus letal. Ante este material, el dirigente peronista aseguró que el mandatario promueve el odio y señaló la inconsistencia del programa político, económico, social y cultural de la gestión de La Libertad Avanza."Es muy serio y muy grave: el presidente difundió un video en el que compara a la principal fuerza política de la oposición con un virus. Esta metáfora ya ha sido utilizada en más de una ocasión, y en su nombre se han cometido las peores aberraciones. Sin embargo, más allá de las espantosas evocaciones del presidente, lo más preocupante es su conducta", cuestionó el economista a través de su cuenta de X.Durante la publicación en la red social, el máximo dirigente bonaerense apuntó contra la gestión del jefe de Estado a través de una serie de 12 puntos en los que expuso que hay un ataque a los derechos de "los sectores populares, trabajadores, jubilados y jóvenes", que "lesiona el federalismo, agrediendo a los gobernadores"; que "promueve el egoísmo"; que "entrega los recursos naturales del país"; que impulsa la "desindustrialización"; que "paraliza la inversión pública"; que "abandona completamente la educación y la salud pública"; que "recorta jubilaciones y medicamentos"; que "reprime a quienes protestan"; que "daña las relaciones de Argentina con países de la región", y que "asfixia al arte y a la cultura" .Kicillof advirtió que más allá de "aumentar la desigualdad, la pobreza y el desempleo, Milei está promoviendo un virus de odio, absolutamente incompatible con la democracia y la vida en común". Ante esta situación, realizó una invitación a los legisladores bonaerenses, nacionales y provinciales para que expresen "un enérgico repudio al video difundido. Milei: con la democracia no se jode".En esa misma línea, varios dirigentes de la oposición cruzaron duramente al presidente Javier Milei, tras el posteo del video con personajes tipo zombi en una escena apocalíptica, donde compara al kichnerismo con un virus mortal. "El mensaje es claro y es clara la amenaza", expresó el dirigente social, Juan Grabois.El referente de la UTEP cruzó duramente al jefe de Estado y aseguró: "Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia. Tenés el virus de Nerón. Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes". Además, añadió: "Ya estamos despiertos y no se aguanta más. Tenés que laburar para solucionarle la vida a los argentinos, no postear boludeces".En el fuerte video, que fue comparado en las redes con la propaganda nazi de la Segunda Guerra Mundial, aparecen los principales referentes del gobierno de Alberto Fernández, como Cristina Kirchner, el exministro de Economía Sergio Massa y el sindicalista Roberto Baradel; y personajes de la cultura como Fito Paéz y Florencia Peña.Por su parte, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio prefirió apelar a la ironía: "Nací con el virus peronista en sangre y moriré con el virus peronista", escribió en su cuenta de X (exTwitter). En tanto, su compañera de bancada Nora del Valle Giménez calificó el video como "de muy mal gusto" por mostrar a dirigentes "supuestamente ´infectados´ por una virus responsable de ´la destrucción argentina'".En tanto, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho también se expresó: "Milei, la condena del futuro de miles de personas la generó la crisis del modelo económico que vos representás en los 90 y 2001". En la misma línea, aseguró que "con Cavallo, Bullrich, Sturzenegger, ¿te suena? Los mismos que son tus funcionarios y modelos a seguir. Ponete a gobernar. Sos un ridículo".