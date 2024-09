¡Me quedo!: Yuyito González se muda finalmente a la Quinta de Olivos

Tras conocer a sus suegros y hablar sobre la posibilidad de convivir con Javier Milei, se viralizó este viernes un video en el que Amalia “Yuyito” González confirma que se muda a la Quinta de Olivos, donde está instalado el mandatario.Las imágenes muestran a la conductora de Empezar el día, programa de Ciudad Magazine, hablando con el panelista Lucas Bertero, en los pasillos del canal.Bertero le pregunta a la ex vedette si se va a ir a vivir a Olivos, entonces ella explica que su novio está por realizar un viaje y que está armando un bolso para instalarse con él: “Me estoy llevando alguna que otra cosa. Lo que pasa es que él se va de viaje el sábado para Nueva York. Entonces yo ya esta semana estamos como que me llevo cosas”.“¿Estás contenta?”, preguntó Bertero. “¡Me quedo!”, agregó Yuyito en alusión a la quinta de Olivos y abrazó al panelista a modo de festejo.Días atrás, Yuyito había asegurado en su programa: "En algún momento me voy a mudar (a Olivos), está charlado".“Tengo ganas porque tenemos ganas de pasar más tiempo juntos y que todo se simplifique. Pero, como todo, es un día a día, yo tengo un trabajo, mis horarios...", comentó.