Cristina saludó a Nuevo Encuentro por sus 20 años y llamó a construir una alternativa contra el desastre

La ex presidenta hizo referencia a las dos décadas de trabajo y militancia que celebra el espacio liderado por Martín Sabbatella. Además, llamó a redoblar esfuerzos para “construir y ofrecer una alternativa al desastre social” que generó el gobierno de Milei.Durante su mensaje, CFK saludó a Nuevo Encuentro por sus “primeros 20 años de construcción política y militancia”. En ese marco, consideró que es un “momento para reunirse con compañeros y compañeras, aunar fuerzas y continuar militando” frente al contexto de brutal ajuste generado por el gobierno de Milei.“Tenemos por delante obligaciones y también grandes desafíos. La obligación de seguir acompañando a nuestro Pueblo que está viviendo una verdadera tragedia. Medicamentos que no se pueden comprar, alimentos que se dejaron de consumir, trabajos que se pierden, tarifas impagables, transporte cada vez más caro. Está todo mal y peor aún en las barriadas populares”, remarcó la ex presidenta.Por último, señaló que está por delante “el gran desafío político de construir y ofrecer una alternativa al desastre social que ha generado este gobierno, que no es solamente económico, sino que también es profundamente emocional. En ese desafío siempre nos vamos a encontrar”, finalizó.