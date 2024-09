Axel Kicillof rechazó el veto a las universidades: "Es una situación bochornosa y terrible

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, se refirió a la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley de financiamiento a las Universidades y sostuvo que desde la provincia lo rechazan como sucedió con el veto a las jubilaciones.”, remarcó este lunes por la manaña en su conferencia de prensa el Gobernador donde recordó: "Hoy las Universidades no tienen para pagar las investigaciones, están desarticulando laboratorios, el INTA, INTI.".Al respecto señaló que "mientras tanto el ‘escudo y red’, que es seguir ampliando el acceso a la Universidad Pública a todos los sectores de la provincia de Buenos Aires”.En ese sentido, Kicillof se refirió al programa Puentes que hace más de 2 años que se lleva adelante en territorio provincial y, según detalló el ministro de Gobiernoen la conferencia, "ya hay 66 municipios en donde se hace el programa, y se dictan 152 carreras". "Se da a través de 19 universidades nacionales y ya construimos 27 centros universitarios".Por otro lado, el gobernador se mostró preocupado por, una iniciativa de 50 mil millones de dólares que "estaba diseñada, estaba prevista y estaba anunciada" y ahora tras una discusión política en torno al RIGI y a una decisión intempestiva, se puso en duda su ejecución. Kicillof pidió "por favor" al Gobierno deJavier Milei "que no lleve a perder esta inversión para Argentina". "Ojalá se haga y ojalá Petronas no se vaya", manifestó.Al respecto, Kicillof señaló que "si no se hace la planta en tierra la inversión se perdió"."La gran inversión es contruir una planta en tierra que con trabajo argentino, con inversión en territorio nacional le dé un horizonte de muchísimo más crecimiento a las posibilidades de traer uno, dos, o los barcos que sean", recordó el mandatario provincial y volvió a pedir "que la inversión se haga". "", concluyó.