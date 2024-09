¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda?: durísima respuesta de CFK a Caputo

La política argentina se encendió nuevamente en las redes sociales, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizaron un fuerte cruce por los vencimientos de deuda y la gestión económica de las últimas dos décadas. Todo comenzó cuando Cristina criticó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el gobierno de Javier Milei, que permite renegociar la deuda en pesos y dólares sin pasar por el Congreso.

Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso.



Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo! https://t.co/kY1Xptmt7W pic.twitter.com/Yp8L0rSpVB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

A través de la plataforma X, antes conocida como Twitter, Caputo lanzó duras acusaciones contra la exmandataria: "Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía", señaló el funcionario, defendiendo la política económica de Mauricio Macri. Además, añadió:La respuesta de Cristina no tardó en llegar. La exmandataria arremetió contra la medida impulsada por el Gobierno y se preguntó sobre las verdaderas intenciones detrás del DNU., escribió, en un tono irónico y crítico.El intercambio no se detuvo ahí. Caputo cerró su comentario en las redes con una chicana: "Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más". Cristina, en respuesta, subió un video donde el actual presidente, Javier Milei, criticaba la gestión de Caputo bajo el gobierno de Macri, y lo descalificó llamándolo