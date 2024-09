Tras las contradicciones del Gobierno por los cortes de luz, Adorni señaló que "hablar del verano es hacer futurología"

En medio de las contradicciones por los cortes de luz que adelantó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para el verano pero que finalmente el secretario de Energía descartó, el vocero presidencial,, no pudo brindar detalles de un proyecto para garantizar el servicio y señaló que "Adorni intentó bajarle el tono a la polémica por la contraposición entre los dichos del jefe de los ministros y el secretario de Energía al señalar que "ablar del verano es hacer futurología porque nos sabemos el nivel de temperatura, ni de demanda que va a haber" y remarcar: "Los datos que no tenemos no los podemos manejar, ¿o vos sabés cuál va a ser la temperatura el 2 de enero?"Sin embargo, le señalaron que el Servicio Metereológico Nacional puede preveer cómo será el próximo verano, ante lo que el vocero consideró que eso "no quita que sean variables inciertas, por más que tengas todos los elementos para hacer una previsión lo más precisa posible" y no pudo asegurar cual sería el proyecto o plan para garantizar el servicio.. En este plan de previsibilidad que el jefe de Gabinete plantee en abstracto que", señaló en su habitual conferencia de prensa de este martes donde deseó que en "ojalá que haga calor, así disfutamos de la pileta" y volvio a insistir con que "pensar cuánta lluvia va a caer o cuánta temperatura va a haber es muy difícil".El domingo, el jefe de Gabinete,, adelantó que durante el verano iba a haber cortes de electricidad programados. "Va a haber una programación, está analizándose y lo hablamos el otro día con el secretario de Energía.. Por lo tanto va a a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales", planteó.Ante lo que, tras ser consultado este martes en radio Mitre, el secretario de Energía de la Nación,aclaró que "no es tan así" y que "nada de eso va a ocurrir". "Quizás estamos acostumbrados al término de cortes programados."."No va a haber cortes programados, volver a los cortes rotatorios del 88. Yo lo viví cuando era chico. Nada de eso ni se está pensando ni creemos que va a ocurrir. Además, en lo que es cortes programados se trata de industrias, en ningún momento se está hablando de residenciales", sentenció.Rodríguez Chirillo explicó que el Ejecutivo viene elaborando un plan desde hace meses para que las empresas reduzcan "voluntariamente" su consumo de energía en los meses de mayor demanda y así "alivianar la red". "Una empresa industrial o una empresa grande, desde ahora se le avisa que puede ordenarse de manera que en diciembre, febrero, no produzca tanto o baje la carga. Va a a haber un esquema de remuneración para el que reduzca, pero voluntariamente", subrayó el secretario de Energía.