Fuerte ajuste de Milei a la educación en el Presupuesto 2025: cae 38% real contra 2023 y suspende leyes clave

un informe revela que no sólo el ajuste a la educación incluido en el proyecto de Presupuesto 2025 roza el 40% real respecto de lo ejecutado en 2023 y alcanza todas las áreas y actividades sino que, además, suspende leyes clave y con amplio consenso político de las últimas décadas, y deja literalmente sin recursos programas de relevancia como el Conectar Igualdad y la Educación Sexual Integral

En pleno momento de ebullición y en la antesala del veto antiuniversiades deparos y una nueva marcha multitudinaria como mecanismos de protesta,Según un trabajo de la legisladora porteña, el proyecto de "ley de leyes" para el año próximo que el Presidente presentó el fin de semana pasado ante un Congreso semi vacío y tomado con desinterés por la población según las mediciones de audiencia implica, "lo que repercute en la caída de prácticamente todos los programas de la Secretaría de Educación y la eliminación de algunos".En concreto, señala el trabajo respecto del análisis general de la inciativa presupuestaria, se consigna que el presupuesto 2024 es una prórroga del presupuesto de 2023, es decir, que el presupuesto inicial de este año es el mismo que el ejecutado en 2023. Sin embargo, en el presupuesto vigente a septiembre 2024 se observa que "si bien prácticamente todas las partidas tuvieron una ampliación, éste fue muy por debajo de la inflación.El análisis abordó la variación en términos reales del presupuesto proyectado para 2025 en relación al presupuesto devengado en 2023, incluida la caída entre 2023 y 2024. También se tuvo en cuenta la subejecución a septiembre de este año. Las variaciones reales se calcularon usando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Nivel General Nacional y para realizar comparaciones del presupuesto vigente en relación al proyectado 2025 se utilizó la inflación promedio interanual implícita en el proyecto del presupuesto 2025, la cual es del 27,3%.Así, comparado con el presupuesto devengado 2023, hay una caída en el presupuesto destinado a casi todos los programas de la Secretaría de Educación, salvo Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, aumento que se explica por el traslado de los recursos para Comedores Escolares a la Secretaría de Educación. También por la creación del Plan Nacional de Alfabetización, cuyo presupuesto representa el 11,6% del total y que no es más que "la suma de iniciativas provinciales" ya existentes.En tanto, el Fondo Nacional de Incentivo Docente aparece eliminado y pasa a denominarse Fondo de compensación salarial docente. La caída de recursos para esta política, de la que depende el pago del salario de los docentes de todo el país, es estrepitosa: pierde un 72% respecto del presupuesto vigente en 2024 y 98% comparado con 2023.El Plan Conectar Igualdad directamente no tiene presupuesto asignado para 2025 y hasta septiembre de 2024 sólo se ejecutó el 35% de lo asignado, que además había sido congelado respecto de 2023.También se eliminó el presupuesto para el Fortalecimiento de Educación Sexual Integral - que para septiembre de 2024 tuvo una ejecución de 0,3% - y el programa de fortalecimiento de las comunidades educativas para la plena implementación de las leyes de Centros de Estudiantes y de Cooperadoras Escolares.El trabajo realizado por la legisladora porteña Maru Bielli marca que se"Les pide a los y las diputadas que voten en contra de leyes que han sido votadas casi por unanimidad en todos los casos", afirma.En concreto, se refiere a la suspensión del cumplimiento de las leyes Nº 26.206 - artículo 9º, que establece un piso de 6% del PBI destinado a educación; de la Ley Nº 26.058, artículo 52, que establece un fondo de Educación Técnico Profesional no inferior al 0,2% del total de los ingresos corrientes del presupuesto; la Ley Nº 27.614 - artículos 5º, 6º y 7º - que establecen el aumento progresivo del presupuesto de Ciencia y Técnica hasta alcanzar el 1% en 2032.Es grave, por ejemplo, el caso de la suspensión del artículo 9 de la ley 26.206, ya que desde la sanción de esa iniciativa "fue aumentando progresivamente la inversión en educación hasta el año 2015" y "a partir de allí comenzó a descender el porcentaje de PBI destinado a tal fin".Para 2025, el gobierno de Milei proyecta aumentar un 2% los recursos con relación a lo que el mismo Presidente hizo en su primer año de gestión, pero si se compara el presupuesto que propone con el que se ejecutó en el último año del gobierno anterior, la caída es de un 29%.Si se miran los números para las universidades nacionales de la última década, surge que cayó un 35% respecto de lo que se destinó a ese fin en 2015. Pero el dato principal es quién y qué tipo de gobiernos vacían de fondos a las universidades: "los años de caída presupuestaria fueron durante el gobierno de (Mauricio) Macri de 2018 a 2019, donde cayó un 18%, y en el primer año de gobierno de Milei, de 2023 a 2024, donde la caída es del 30%".Con la gestión del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner las universidades ganaron recursos en un 10% y con la administración de Alberto Fernández el aumento fue de un 9%. En cambio, del total del gobierno de Macri surge que las casas de altos estudios perdieron un 17%. Con Milei ya se redujeron en un 29% y todo indica que irá peor en adelante.El Programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica refleja los objetivos planteados por la Secretaría de Educación de la Nación en sus políticas presupuestarias desarrolladas bajo la gestión del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que tiene a su cargo el diseño e implementación de políticas educativas relacionadas con la Educación Técnico- Profesional (ETP).Pues bien, el presupuesto proyectado para 2025 disminuye un 21% en relación al presupuesto vigente 2024 y la caída es aún mayor al compararlo con el presupuesto ejecutado ee 2023: cae un 66% en relación al ejecutado de 2023. Además, a septiembre de 2024 este programa presenta una ejecución que alcanza solamente el 27%, incluyendo casos de actividades y políticas que directamente no tuvieron nada de ejecución.En cuanto al presupuesto para el programa de Acciones de Formación Docente, o sea la actualización y formación de los maestros y profesores, Milei quiere reducirlo en un 13% en relación a 2024 y sacarle, aún peor, un 63% si se lo compara con lo destinado a ese fin en 2023.Para 2025, Milei parece no querer pintar ni una pared de escuelas públicas. El recorte en relación a 2024 es del 18% y del 71% si la comparación en términos reales se hace con lo ejectuado en 2023.Los jardínes de infantes, tan mencionados en los discursos políticos de todos los colores - como por ejemplo Mauricio Macri, principal aliado de Milei -, sufrirán un desfinanciamiento durísimo.Para 2025, el programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infante cae un 30% y, comparado con lo que se ejecutó en 2023, un 69%.Es llamativo que en el presupuesto vigente 2024 hay 136 jardines en actividad 51 que no figuran en el proyecto de presupuesto 2025. Son 113 las unidades en las que la ejecución a septiembre de este año es 0. O sea los estuvieron eliminando y los eliminarán definitivamente para el próximo año. No se harán los jardines proyectados ni los iniciados y no se harán otros nuevos.El programa de becas a estudiantes tiene como objetivos "promover el acceso, la permanencia y la finalización de la escolaridad obligatoria y la educación superior, tanto no universitaria como universitaria, incluyendo la formación profesional y promoviendo la formación en enfermería, los estudios de posgrado".Al programa 37, para 2025 cae un 21% respecto de este año y un 63% en relación al ejecutado en 2023. En este sentido, es estrepitosa la caída de un programa clave, como el Progresar, que el gobierno de Milei lo proyecta con una caída real del 63% respecto de lo ejecutado en 2023. En cuanto a las becas socioeducativas, ya se acumula un 91% de desplome desde que gobierna La Libertad Avanza.