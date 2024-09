El gobierno porteño vuelve a postergar la licitación de trenes para la Línea B: metrodelegados denuncian colapso inminente

Una vez más, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplazó la licitación para la compra de nuevos trenes destinados a la línea B del subte. Esta es la cuarta prórroga desde diciembre pasado, y ahora se ha establecido una nueva fecha: el 10 de diciembre. Los metrodelegados expresan su indignación por la decisión, advirtiendo sobre los riesgos que presentan las actuales formaciones, algunas con más de 70 años de antigüedad.

Claudio Dellecarbonara, uno de los referentes del gremio, denunció que los trenes están "infectados de asbestos", y que sufren fallas recurrentes, como la apertura de puertas en movimiento y la falta de frenos. "No tienen mantenimiento, no tienen inversión, no tienen repuestos", señaló, subrayando el grave peligro al que se enfrentan tanto los trabajadores como los pasajeros de la línea.El sindicato también alertó sobre la situación de los trenes CAF 6000, adquiridos en los años 90, que, aunque más modernos, también presentan componentes con asbestos y problemas de mantenimiento. Jorge Pisani, otro de los delegados, advirtió que estas formaciones "han superado el kilometraje internacionalmente estipulado como seguro". Además, recordó que la flota actual no ha sido renovada ni siquiera durante la pandemia, cuando se presentaba la oportunidad de hacerlo debido a la reducción del servicio.La licitación en cuestión busca adquirir 16 trenes nuevos, que reemplazarán a los veteranos Mitsubishi, de segunda mano, comprados al Metro de Tokio en la década del 90. Sin embargo, estos nuevos trenes no cubrirán a los CAF 6000, lo que preocupa a los metrodelegados que exigen una renovación integral y mayor inversión en infraestructura.