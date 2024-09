El Gobierno dice que salvó a los argentinos de ser todos pobres antes de informar que aumentó la pobreza

desde el Gobierno salieron a reconocer elípticamente que el número confirmará un aumento de alrededor de 10 puntos pero, sin un apíce de renovación del relato, a casi 10 meses de gestión volvieron a hablar de "la peor herencia de la historia", culparon al "populismo" y hasta se animaron a decir que el salvaje ajuste que generó el índice que oficializará esta tarde salvó a los "todos" los argentinos de convertirse en pobres

A la espera del dato de pobreza del primer semestre que dará a conocer el INDEC este jueves,En el inicio de su habitual rueda de prensa, el vocero presidencialaseguró que el dato de pobreza que hoy se informará esta tarde a las 16 "va a reflejar las consecuencias del populismo".El funcionario revivió la excusa a la que recurrió el macrismo durante todo su mandato y afirmó que recibieron, dijo sin sonrojarse el portavoz. Reflotó así la idea de que Javier Milei aumentó la pobreza 10 puntos a través del ajuste que impulsó, pero que si no lo hacía todos los argentinos hubiera caído en esa condición producto de un cálculo de inflación exponencial, lógicamente inaplicable.En igual sentido, Adorni pidió “terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan ellos encuentra las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años”.agregó.Luego de poner como ejemplo al menemismo y cómo consiguió eliminar la hiperinflación heredada a costo de una destrucción del Estado y de endeudamiento que concluyeron en una de las peores crisis de la historia, Adorni remarcó que "la reconstrucción del país llevará un tiempo" y que el Gobierno dio sus primeros pasos para estabilizar la economía en estos primeros diez meses de gestión."El plan de estabilización que llevamos adelante lo hacemos sin chamanismo económico. Logramos que se deje de extorsionar para asistir" expresó el funcionario.Y concluyó: "Nadie dijo que era un proceso sencillo ni que la actividad o el salario no iban a sufrir. Nos dejaron implantadas un montón de bombas que teníamos que ir desactivando. C cualquier índice de pobreza es horroroso; cuando haya un pobre en la Argentina es porque alguien hizo las cosas mal”.