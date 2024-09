"El presidente está boludeando en Twitter": La Cámpora cruzó a Milei por difundir una fake news

[¿LO SABÍAS?] El presidente Javier Milei está boludeando en Twitter mientras se incendia una provincia.



No hay 17 militantes de La Cámpora detenidos por los incendios en Córdoba… ya lo desmintió hasta el ministro de seguridad de la provincia.



Lo que sí hicimos fue impulsar… pic.twitter.com/mJH1pm1ZaZ — La Cámpora (@la_campora) September 26, 2024

La Cámpora cruzó al presidente luego de que este compartiera una fake news en redes sociales donde se acusaba a los militantes por los incendios en la provincia de Córdoba. "No hay 17 militantes de La Cámpora detenidos por los incendios en Córdoba… Ya lo desmintió hasta el ministro de Seguridad de la provincia", publicaron en su mensaje en X contra el Presidente, luego de que Milei reposteara una publicación del usuario Chad (@NoMePisesAr), la cual aseguraba que "detuvieron a 17 militantes de La Cámpora por los incendios intencionales en Córdoba y actualmente están todos presos". Y aprovecharon para recordar la Ley de Fuego que impulsó el diputado Máximo Kirchner en 2020 para evitar que los incendios sigan ocurriendo. El gobierno de Córdoba ya había desmentido la fake news sobre los detenidos por los incendios. El ministro de Seguridad provincial dijo: "Desde que comenzaron los incendios hubo 11 detenidos, tres ya están condenados a tres años de prisión en suspenso tras comprobarse que el incendio fue intencional". Y señaló en diálogo con Radio Con Vos que "algunos detenidos fueron liberados porque fueron cuestiones de negligencia" y que "nada hace pensar, según me dijo el fiscal general, que haya una conexión entre los distintos detenidos" y reveló que "no se sabemos cuál es el motivo por el que inician el incendio intencional". Aclaró y remarcó de todas formas que "todo será materia de investigación, no se descarta nada, pero no hay 17 detenidos ni una relación entre los mismos".