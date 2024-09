La indignación de los bomberos voluntarios de Córdoba por el desaire e indiferencia de Javier Milei

El presidente Javier Milei, en su reciente visita a Córdoba, cometió un error que resonó profundamente en la provincia: ignoró a los bomberos voluntarios que lo esperaron formados durante una hora bajo el ardiente sol. Los bomberos, cubiertos de cenizas tras horas de luchar contra los incendios forestales que devastan las sierras cordobesas cada temporada, aguardaban con expectativa un saludo del presidente, pero el helicóptero en el que viajaba Milei nunca descendió, a pesar de que estaba previsto en Capilla del Monte, una de las zonas más afectadas por el fuego.

De acuerdo a LPO, el gesto de Milei no tardó en generar indignación, ya que para los cordobeses, los bomberos voluntarios son considerados verdaderos héroes. “, expresó Diego González al mencionado medio, uno de los bomberos presentes, visiblemente decepcionado por la actitud del mandatario. No es la primera vez que un presidente sobrevuela incendios en Córdoba, pero sí la primera que se niega a tomar contacto con los brigadistas, quienes, aunque voluntarios, son altamente profesionalizados y desempeñan un rol fundamental en la contención del fuego.Desde el Gobierno provincial no tardaron en expresar su descontento. De hecho, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto con el gobernador Martín Llaryora, se encontraban en el puesto de comando en Capilla del Monte cuando ocurrió el desaire. “Desconocen el valor que tiene para los cordobeses la heroicidad de los bomberos voluntarios. No la vio”, aseguró un funcionario provincial, apuntando directamente a la desaprensión de Milei.