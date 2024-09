La Corte Suprema revocó la absolución al médico cómplice de Reynaldo Bignone

En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de Raúl Eugenio Martín, médico de cabecera del dictador Reynaldo Bignone y exjefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Militar Campo de Mayo. Martín había sido absuelto en 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, pero ahora la máxima instancia judicial reabrió el caso, tras años de lucha incansable por parte de Abuelas de Plaza de Mayo y el Ministerio Público Fiscal.

Según detalló DataClave, la complicidad de Martín en la maquinaria represiva de la dictadura cívico-militar ya había sido denunciada. Según las querellas, el Hospital Militar no solo fue un centro de atención médica, sino un engranaje clave en el plan sistemático de represión, albergando una maternidad clandestina. "Bignone dijo que Martín era su médico de cabecera. Este dato refuerza que Martín era de confianza de las máximas autoridades militares", remarcaron desde las Abuelas, quienes no dejaron de denunciar el accionar de Martín en la separación forzosa de los bebés nacidos en cautiverio.La Corte, con las firmas de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, concluyó que el principio de *in dubio pro reo*, bajo el cual se basó la absolución original, fue mal aplicado. "No se realizó análisis integral de las constancias de la causa", sentenciaron, señalando que las pruebas en contra de Martín fueron subestimadas. En su voto disidente, Rosenkrantz intentó mantener la absolución, pero la contundencia de los hechos prevaleció.Con esta resolución, se abre la puerta a una nueva sentencia contra Martín, quien ahora deberá enfrentar nuevamente a la justicia por su rol en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Las Abuelas, junto a los organismos de derechos humanos, celebran este avance en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.