Tras el índice de pobreza, Grabois acusó al Gobierno de "empobrecedores vocacionales y Bullrich salió al cruce

Luego de que el Indec informara que la pobreza alcanzó el 52,9% durante el primer semestre de 2024, el dirigente social Juan Grabois apuntón contra el gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich salió al cruce.“Si los empobrecedores vocacionales que gobiernan”, expresó el referente de la CTEP, abogado y docente en sus redes sociales ante los datos de pobreza e índigencia que se conocieron ayer donde llamó a "derrotar a esta caterva de hijos de puta quees una obligación moral y social".En ese sentido, puntualizó: "-los que deciden mientras Milei twittea- tres garcas marca cañón que participaron de los tres ciclos de endeudamiento externo y concentración de la riqueza más grandes de la historia democrática argentina. "Frente a semejante agresión, la indiferencia es complicidad, la resistencia no alcanza: hay que prepararse para el contraataque", remarcó Grabois.Ante lo que la ministra de Seguridad decidió responderle desde su cuenta de X: “Grabois. ¿Pasás de la resistencia al contraataque? D”, quiso amendrentar en referencia al protocolo “antipiquetes” que define que las expresiones de protestas se deben realizar sobre las veredas.porque te permitía dominar a la gente y someterla”, lo acusó Bullrich y también lo culpó de destruir “toda empresa” que pudo y “crear pobreza”.Sin embargo, Grabois le respondió quey le recordó su paso por el gobierno de De la Rúa como ministra de Trabajo y titular de Seguridad Social: "Usted ya era Ministra de Trabajo del señor De La Rúa, que dejó al país sumido en la más absoluta miseria y los mayores índices de desocupación. *Los índices de pobreza eran similares a los actuales*"."Me acuerdo que. Solamente gente muy estúpida o muy confundida puede creer que mi generación tiene más responsabilidad en el desastre nacional que usted”, agregó."Hace 72hs usted, la mandamás de los aparatos represivos del Estado, viene profiriendo mentiras tan burdas contra este habitante de la veredita, que se nota que están un poquito preocupados. Ojalá los preocupara así el hambre", lanzó Grabois y continuó: "Pareciera que hasta tienen miedo. Será que usted sabe que por más gases y garrotes que disponga no se puede sostener por mucho tiempo este modelo de miseria". "Entonces, en vez de resolveren referencia a las fakes news que difundió el gobierno reponsabilizando a militantes de La Cámpora por los incendios de Córdoba.En esa línea, apuntó:"."En fin, señora Bullrich, esta es su tercera gestión como ministra. ¡La tercera!. Usted proyecta su propia responsabilidad. Su tercera temporada se está terminando Bullrich... Y le aseguro que usted no vuelve para una cuarta", concluyó.