García Moritán defendió su gestión como ministro porteño y aseguró que las denuncias en su contra son "totalmente infundadas"

Sobre la falsa denuncia de corrupción. pic.twitter.com/QSmY6UC5qp — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) September 28, 2024

Luego de varios días de especulaciones, el ministro de Desarrollo Económico de CABA, Roberto García Moritán, confirmó que se separó de Carolina "Pampita" Ardohain y defendió su gestión como funcionario porteño ante las denuncias de malversación de fondos.“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia y respeto”, afirmó respeto a la cobertura que distintos medios de comunicación están haciendo sobre el tema.En cuanto a su vida profesional, Moritán dijo que seguirá poniendo su foco y esfuerzo en su labor como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, “con la misma transparencia y dedicación" con la que ha trabajado desde 2023.“Mi compromiso es con la gestión pública y con el desarrollo económico de nuestra ciudad, y continuaré cumpliendo con responsabilidad cada una de mis funciones”, manifestó.Respecto a la denuncia por malversación de caudales públicos y peculado, el ex marido de Pampita aseguró que las "acusaciones son totalmente infundadas y carecen de cualquier sustento en la realidad". "Ya he puesto a disposición toda la documentación necesaria para demostrar la falsedad de estas acusaciones", agregó.Desde el Gobierno porteño admitieron a Infobae que la situación de García Moritán está cerca de resolverse. Si bien esperan que tome la decisión de dar un paso al costado -al menos con el pedido de licencia- no descartan que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tome la decisión de echarlo. “Está en sus manos. Lo mejor sería que arregle su situación personal, no es algo que pueda extenderse de manera indefinida. El lunes debería estar resuelto”, respondieron las fuentes consultadas por dicho medio.Lo concreto es que, además del escándalo mediático, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia penal por la supuesta “contratación irregular de 384 empleados del Ministerio de Desarrollo Económico”, como también otros supuestos negociados.