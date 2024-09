Con ataques a "la casta política y periodística", Milei lanzó la LLA en el Parque Lezama: "En 2025 vamos a dar un batacazo electoral"

El presidente Javier Milei protagonizó este sábado el acto de lanzamiento a nivel nacional de La Libertad Avanza desde el Parque Lezama, armado que llevó adelante su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Somos elargentina", vociferó ante sus militantes libertarios.Milei comenzó su discurso con una eufórica arenga a los manifestantes: “Ustedes son leones que no quisieron ser sacrificados por la maldita justicia social”.“Es muy especial tener la posibilidad de volver a encontrarnos aquí en Parque Lezama donde la gran gesta libertaria tomó lugar por primera vez.levantando las ideas de la libertad”, indicó.Al recordar los inicios del partido, Milei explicó que “previo al primer acto en Plaza Holanda, la casta política decía que no podíamos formar partido. Sin embargo, ese día presentamos a La Libertad Avanza”.“Después de superar adversidades, no nos daban los permisos para poder hacer nuestro acto. Y es así que armamos un acto en 36 horas. Y ahí no solo las complicaciones del gobierno del siniestro que manejaba la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) sino que la casta periodística, los micrófonos ensobrados, ese día nos hicieron un apagón mediático para que no viera lo que ocurría en Plaza Holanda. Ese día comenzó a cambiar la realidad de los medios", manifestó.Y agregó: "Ustedes le dieron vida a este movimiento y le cerramos el orto. Mi eterno agradecimiento de estos militantes, que nada tienen de trolls, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls,”.De esta manera, apuntó contra "la casta putrefacta de la política" y la "casta periodística". También apuntó de lleno contra Unión por la Patria por los cuestionamientos a su gestión tras el dato de laque dio a conocer el INDEC: "Manga de delincuentes, ladrones y mentirosos. Fueron un gobierno de impresentables".En ese sentido, aseguró que si bien la pobreza "no se la puede eliminar de un dia para otro", ya "está empezando a caer". Además, sostuvo que "se triplicó laen moneda dura" y crecieron los salarios en lo que va de su gestión.Del mismo modo, criticó a las encuestadoras que en las últimas semanas dieron cuenta del crecimiento del rechazo de la población hacia su imagen y políticas de ajuster: "Muchos dicen que nos estamos cayendo en las encuestas. Esos decían que íbamos a perder por 10 puntos..."Por otra parte, Milei también se refirió al acto que tuvo lugar en la ciudad de Gerli en junio de 2022, en el cual oficializó su candidatura a las elecciones presidenciales del 2023, y apuntó contra los liberales que no respaldaron el evento. En esa línea, reconoció que esa convocatoria “fue un fracaso”.“Uno no es exitoso si antes no besó el polvo de la derrota. Nos encontramos con el fracaso de Gerli, ese momento duro fue una gran lección, porque ahí nos dimos cuenta quiénes eran los leales y los traidores”, admitió sobre el evento realizado en el club El Porvenir.Y añadió: “Después de eso, a los traidores se los tragó la tierra, y ahora”.En este marco, no escatimó en elogios para varios de sus funcionarios, tales como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), "Toto" Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano), quienes fueron arengados por los presentes en el acto."De acá en adelante sólo van a haber buenas noticias. En 2025 vamos a dar un batacazo electoral. No bajen los brazos. Les vamos a ganar y vamos a cambiar la Argentina", cerró.