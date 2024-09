Milei en lo de Susana: su adolescencia, la pobreza, relaciones internacionales y el romance con Yuyito

El presidente Javier Milei fue entrevistado en la noche del domingo por la conductora y actriz Susana Giménez y brindó definiciones sobre el aumento de la pobreza, la evolución de la economía, su "sorpresa" sobre China y la relación amorosa con Amalia "Yuyito" González. También habló sobre su adolescencia, los motivos que lo impulsaron a estudiar economía y el rol de su hermana, Karina, en su carrera presidencial.La "diva" de la televisión argentina presentó este domingo la grabación del encuentro exclusivo que mantuvo el jueves pasado en la Casa Rosada con el jefe de Estado, del cual hasta el momento solo se conocía la foto de ambos saludando desde el balcón de la Casa de Gobierno, en paralelo a la difusión de las cifras de pobreza del 52,9%, el peor indicador en dos décadas.La entrevista, grabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, duró poco menos de 30 minutos y transitó por distintos temas, entre ellos el índice de pobreza que difundió el INDEC la semana pasada y la actualidad económica, con indicadores en caída., dijo en primer lugar Milei.Ante el comentario de la conductora sobre el 52,9% de pobres, el mandatario se desligó de las responsabilidades sobre el aumento de la cifra y pidió recordarle a la gente que "la pobreza no se genera en un día ni se elimina en un día". Y, al mismo tiempo, culpó a los gobiernos que lo antecedieron al señalar que no se puede revertir 100 años en 9 meses: "No hago magia". Así, respecto a la evolución de la economía, aseguró que. Además, se atrevió a pronosticar queAnte las definiciones económicas de Milei, la actriz le recordó que, a pesar del pronóstico a futuro, la actualidad de los argentinos no es buena, en especial la de los jubilados. Sin embargo, tal y como afirmó semanas atrás cuando vetó el aumento a las jubilaciones, el Presidente le retrucó:En otro apartado de la entrevista, la presentadora le consultó sobre su acercamiento a la economía y el mandatario recordó que fue a los once años.dijo.Sin embargo, su pasión por la profesión llegó en 1989.. Eso me generó un shock muy fuerte y me motivó a estudiar economía", rememoró.La conductora también aprovechó para consultarle sobre su viaje reciente a EEUU, donde participó por primera vez de la Asamblea General de la ONU. Al respecto, Milei afirmó:A continuación, defendió su alineamiento internacional con EEUU e Israel, aunque también sorprendió al destacar el vínculo con China, pese a las fuertes críticas que le propinó durante la campañaY en cuanto a su relación con la República Popular China, el jefe de Estado dijo haberse sorprendido "gratamente". Y profundizó:Además, adelantó que el año próximo viajará a dicho país: "Voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero".La actriz y conductora también le preguntó al Presidente sobre su relación con la vedette Amalia "Yuyito" González. "En el Luna Park es donde ocurrió el flechazo con Amalia", dijo respecto al encuentro entre ambos en el acto partidario de mayo pasado, cuando presentó su libro. "Pude interactuar con ella en el Luna Park. Ahí dije “Wow”", continuó el mandatario, quien en aquel momento se encontraba separado de la actriz Fátima Flores.recordó.Respecto a "su actual pareja, dijo que una de las primeras veces que la vio fue en un reportaje con Jorge Rial, cuando volvió de México. "La vi y quedé impactadísimo. DijeYo tenía una idealización con ella. Lo bueno es que cuando la vi, fue mejor que lo que había idealizado", señaló.Por último, se refirió a sus primeros pasos en la política y recordó que fue su hermana, Karina Milei, quien lo motivó a postularse por la Presidencia de la Nación.