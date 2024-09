Boleta Única de Papel: La Libertad Avanza busca apurar el dictamen en comisiones este lunes sin un texto final claro

Este lunes el plenario de tres comisiones de D, iniciativa que fue aprobada por la Cámara baja en 2022 y modificada semanas atrás por el Senado.Lo propuesta necesita lograr la mayoría absoluta, el 129, por ser una cuestión electoral, y al ser la segunda revisión en Diputados se deberá aceptar uno de los textos o una mixtura de sus articulados, sin la posibilidad de cambiar o introducir nada nuevo. Todo un desafío para una situación numérica que La Libertad Avanza parecía no tener contemplada,Hace días Menem convocó a dialoguistas para acordar y, según consignó Infobae, la charla tuvo idas y vueltas entre lo que había acordado el Senado, la posición de Menem y bloques aliados como el PRO y una parte mayoritaria de la UCR en Diputados. Los giros del titular de la Cámara baja impacientaron a los provinciales de Misiones, Río Negro y Salta, entre otros, quienes acusaron al riojano de no respetar lo modificado. En realidad, nunca hubo diálogo entre ambas Cámaras.No es mucho, pero yo me preocuparía. Lo de la lista completa te va a dejar dos dictámenes y quizás haya un tercero. Y falta solucionar un artículo para guardar las boletas post elección y otro por la transmisión de datos. Pensar que querían introducir también Ficha Limpia a la sesión. Será como siempre: sobre la hora, con el último aliento y exponiendo a muchas personas que no quieren joder al Gobierno”, apuntó un legislador a Infobae.En ese contexto, este lunes a la tarde el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, y Presupuesto y Hacienda deberá dictaminar sobre el proyecto que en junio de 2020 tuvo media sanción de la Cámara baja y el último 13 de septiembre pasó, con modificaciones, el examen en el Senado. Las miradas están puestas en los diputado, que convalidarán ese cambio o ratificarán el proyecto ya aprobado por la Cámara joven.Las diferencias están en torno al formato:El Senado corrigió la media sanción de Diputados y excluyó el botón de boleta completa, en virtud de un acuerdo del Gobierno con la senadora rionegrina Mónica Silva y el gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck. Lo cierto es que esa exclusión le conviene a las fuerzas con representación nacional por sobre las agrupaciones provinciales, hoy una mayoría podría perfectamente reponer la versión que había salido originalmente de Diputados, con el casillero de la boleta completa.