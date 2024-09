Milei contra Julio Bocca: "Si la cultura es valorada por la gente, puede ser tranquilamente financiada por las personas"

El presidente Javier Milei respondió sobre los recortes del Gobierno a las instituciones oficiales que sostienen la actividad cultural como el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes o el Instituto Nacional de la Música. Milei regresó con su muletilla: "los recursos son escasos, acá no hay plata", durante una entrevista que le concedió a la conductora Susana Giménez en la Casa Rosada.Giménez expuso una comunicación que mantuvo con el flamante director del Teatro Colón, Julio Bocca, quien manifestó su preocupación por las medidas del Gobierno que afectan a la cultura. Luego, Milei respondió: "La pregunta es... si no tengo plata, ¿para financiar a la cultura dejo de dar de comer a los chicos? Los recursos son escasos, acá no hay plata. Siendo que no hay plata, que me digan a quién se lo voy a sacar". "La plata es finita y no voy a tomar deuda para hacer este delirio ni voy a emitir dinero ni voy a subir los impuestos. Que me digan de dónde la saco", enfatizó en esta línea.Luego, expresó su postura con respecto al financiamiento destinado a la cultura: "¿Qué quieren? ¿Cobrar más IVA y que lo pague un desnutrido en Chaco pagando más caro la comida? Entonces que lo digan abiertamente. Si la cultura es cultura y valorada por la gente, entonces tranquilamente puede ser financiado por las personas".Los dichos del mandatario se produjeron luego de que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fuera uno de los organismos más afectados debido al ajuste, junto a otras instituciones. Incluso, el Gobierno modificó en agosto a través de un decreto la entrega de los subsidios a las producciones nacionales y aseguró que dejaría de financiar a "las películas sin espectadores".