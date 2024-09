Yacobitti en la previa a la marcha federal:"El Gobierno está provocando se vayan docentes de las universidades"

En la previa a la movilización federal en defensa de la universidad pública y contra el veto al financiamiento universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex diputado nacional,, advirtió que "el Gobierno está provocando se vayan docentes de las universidades"."Al Gobierno no le importa lo público en general y en particularPara nosotros cuando la gente llega al aula recién ahí el código postal donde te tocó nacer deja de ser lo importante para ser importante el mérito, la capacidad y la dedicación de cada uno. Es una herramienta de igualdad", consideró Yacobitti y remarcó que "evidentemente el Gobierno no cree en eso, por eso la desfinancia mucho más que lo que desfinancia el resto de los sectores del Estado y".En diálogo con C5N, el vicerrector de la UBA describió el duro escenario de las universidades públicas en la previa a la marcha del 2 de octubre al advertir que "l”, al tiempo que subrayó la necesidad de defender las universidades públicas del país que “están en los mejores rankings del mundo”."En algunos casos llegaron a perder más del 43% el poder adquisitivo del salario. Eso hace que el cuatrimestre que viene las universidades ya no van a poder tener la misma oferta porque hay docentes que no lo resisten y que se tienen que ir", apuntó al tiempo que remarcó que "una cosa es pedirle a alguien que por trabajar en las mejores universidades del país resigne un poco del poder económico o resigne un poco de su salario, pero l".Y graficó al señalar que un profesor con dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires, que trabaja ocho horas por día los cinco días de la semana, cobra de, está por debajo de la canasta de la pobreza, mientras que indicó un, que son las personas que hacen que la universidad funcione,Respecto al veto presidencial Yacobitti consideró que “sería muy importante que haya un armado político, un frente político que no esté en los extremos, que, sino que hay una alternativa nueva”.Y admitió que el radicalismo atraviesa momentos de discusión identitaria y catalogó como “tránsfugas” a los cinco diputados que decidieron acompañar el veto presidencial a la reforma jubilatoria que había impulsado su propio partido. Sobre este punto, advirtió que el presidente del bloque de Diputados,Por último, catalogó al de Javier Milei como un “Gobierno que no tiene sensibilidad social”, luego de que se difundieran imágenes de la conductora Susana Giménez en la Casa Rosada el mismo día que se publicó que en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 52,9% de la población, mientras que la indigencia trepó a 18,1%.