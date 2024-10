Con flancos por todas partes, el Gobierno acordó con aliados un proyecto para eliminar jubilaciones de privilegio

El Gobierno sigue haciendo gestos que muestran que tiene su propia agenda y que dicha agenda está muy lejos de los reclamos de la gente y de los problemas económicos y sociales que el propio INDEC informa. Es que a días de que se conozca que la gestión de Javier Milei creó 6 millones de nuevos pobres en 7 meses y a la espera de una masiva marcha federal de las universidades contra el ajuste, las autoridades libertarias recibieron a legisladores nacionales aliados y empujan normativas como privatizar Aerolíneas Argentinas o eliminar jubilaciones de privilegio.Antes de recibir a la cúpula de la CGT y en medio de la expectativa por una nueva marcha universitaria y un paro de transporte, el Gobierno mantuvo este lunes su habitual reunión con los diputados aliados, pero no hablaron sobre esos temas sino exclusivamente sobre la agenda legislativa propia.Según Infobae, durante el cónclave se dialogó sobre el avance de la iniciativa para privatizar Aerolíneas Argentinas, la revisión final de la Boleta Única y un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio.“Las autoridades nacionales tienen su propia agenda, que le corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros lo que planteamos, y el debate que damos desde el primer día, cuando se armó esta mesa de coordinación, es hablar sobre todas aquellas cosas que tienen que ver con el Parlamento. Nosotros queremos estar en la mesa de decisión de esos temas”, se excusó Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja.Desde su espacio lo acompañaron Silvia Lospennato y Silvana Giudici. Desde el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), estuvo Oscar Zago. Por el lado de La Libertad Avanza, estuvieron su líder en el recinto, Gabriel Bornoroni, y Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Carlos Zapata y Nadia Marquez.Por parte del Gobierno, en tanto, estuvieron los vicejefes de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, y del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.Zago fue con su compañero de espacio Eduardo Falcone, con quien presentó un proyecto para la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que las autoridades nacionales prometieron que van a acompañar y que se impulsaría en los próximos días.La iniciativa, a la que accedió este medio, establece derogar los “privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina”, quienes pasaría entonces a sumarse al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como el resto de los trabajadores.La medida aclara que, no obstante, “a partir del cese en sus funciones el Presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato”, la cual “será equivalente al 80% de la remuneración” de un jefe de Estado en ejercicio.La decisión, si es aprobada por el Congreso, afectará solamente a los funcionarios que siguen en actividad, ya que, dado el principio de irretroactividad, no se podrá quitar el beneficio a aquellos que ya lo estén cobrando, aunque uno de los artículos plantea que el Poder Ejecutivo los invite “a renunciar a los privilegios”.Asimismo, el proyecto indica que, “dentro de los 60 días de promulgada la presente Ley, el PEN publique en el sitio Argentina.gob.ar la nómina actualizada de los ex funcionarios que han accedido a lo previsto en el inciso a) y el listado de quienes no lo hayan hecho y elijan continuar gozando de los privilegios previsionales”.En cuanto a Aerolíneas Argentinas, Ritondo remarcó que el PRO va llevar el proyecto adelante que presentó (Hernán) Lombardi, que es bastante compatible con el que presentó la Coalición Cívica” y anticipó que el tema se va a seguir trabajando en el Plenario de Comisión de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, prevista para el próximo miércoles.Por último, Giudici y Lospennato adelantaron que este mismo lunes se iban a reunir con otros bloques aliados para analizar el texto de la Boleta Única que se sancionó en el Senado y “ver si hay algún punto en el que haya que insistir con la redacción de Diputados”, pero aseguró que “el Congreso ya la aprobó y se tiene que implementar en el 2025″.En cuanto al Financiamiento Universitario, que el presidente Javier Milei ya advirtió que va a vetar, los miembros del partido amarillo evitaron opinar, pero remarcaron la importancia de estudiar el caso, en la antesala de la movilización del miércoles.“Nosotros creemos que cualquier movilización de estas características es importante y que hay que prestarle atención al tema universitario. Nosotros venimos planteando desde hace tiempo esto. El Gobierno nos planteó la cantidad de recursos que había destinado, nosotros le pedimos que, además de que lo hagan público, nos manden el aumento de docentes universitarios comparado con el de otros integrantes del Estado”, explicó Ritondo.